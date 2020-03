Caméras : le Huawei P40 Pro bat le Xiaomi Mi 10 Pro, l’Oppo Find X2 Pro et l’iPhone 11 Pro

Si la qualité des caméras fait partie des critères que vous considérez le plus lorsque vous choisissez lorsque vous achetez un nouveau smartphone, le classement du laboratoire DxOMark est l’un des sites que vous devez visiter. Depuis des années, ce labo teste les nouveaux smartphones, note les caméras, et met à jour un classement des meilleurs appareils.

Il y a encore quelques jours, ce classement était dominé par deux modèles : le Mi 10 Pro de Xiaomi et l’Oppo Find X2 Pro (124 points). Mais récemment, DxOMark a testé le P40 Pro de Huawei. Et ce modèle a obtenu une note plus élevée (128 points).

D’après le laboratoire, les points forts du nouveau flagship de Huawei sont : une bonne stabilisation d’image, de belles couleurs vives dans toutes les conditions, un autofocus rapide et précis avec un bon suivi, une large plage dynamique et un bon équilibre entre texture et bruit.

Pour rappel, le Huawei P40 Pro a quatre capteurs sur le dos : une caméra principale de 50 mégapixels (1/1.28″), un ultra grand-angle de 40 mégapixels (1/1.54), un téléobjectif de 12 mégapixels (1/3.56″) et un capteur ToF 3D.

Un classement qui ne tient pas encore compte du Huawei P40 Pro+, ni du Samsung Galaxy S20 Ultra

On notera qu’au moment où j’écris cet article, le classement de DxOMark ne tient pas (encore) compte du Huawei P40 Pro+. Ce modèle, encore plus évolué que le P40 Pro, a un ensemble de cinq capteurs sur le dos : un capteur principal de 50 mégapixels, un ultra grand-angle de 40 mégapixels, une caméra SuperZoom (zoom optique x10) de 8 mégapixels, un téléobjectif (x3) de 8 mégapixels et un capteur 3D pour la profondeur.

Le classement actuel ne tient pas, non plus, compte du Samsung Galaxy S20 Ultra, le modèle le plus évolué de la nouvelle gamme de flagships de Samsung. Cet appareil, équipé d’une caméra principale de 108 mégapixels et d’un zoom x100, devrait également faire partie des meilleurs smartphones pour prendre des photos et des vidéos, pour cette année.

Mais pour le moment, on peut considérer que Huawei est de nouveau le roi de la photo et de la vidéo sur mobile.