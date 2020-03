Canal+ est désormais gratuit pour tous (et sur toutes les box) !

Canal+ en clair pour tous, sur toutes les box !

Dans le cadre de l’épidémie de coronavirus, le groupe Canal+ a déclaré la gratuité de ses programmes, sur l’ensemble des box. Concrètement, même si vous ne disposez pas d’un abonnement à Canal+, vous pouvez dès à présent profiter de l’intégralité des programmes « en clair« , avant de reprendre (le plus vite possible on l’espère) une activité normale.

Mais la générosité du groupe Canal ne s’arrête pas là ! En effet, ceux qui disposent déjà d’un abonnement Canal+ ont désormais accès, et sans le moindre surcoût, aux chaînes Séries, Cinéma, Jeunesse et Documentaires. Pour l’occasion, Canal+ a posté sur Twitter un nouveau logo, orné du drapeau tricolore. Il s’agit évidemment d’une offre visant à soutenir le corps médical, en poussant la population à rester chez elle pour contenir l’épidémie.

Canal+ passe en clair pour tous sur toutes les box. Et pour nos abonnés, nous ouvrons l’accès à toutes nos chaînes Cinéma, Séries, Jeunesse et Documentaires. Prenez soin de vous pic.twitter.com/wyDJ7qaevA — Maxime Saada (@maxsaada) March 16, 2020

Et pour les abonnés ?

L’offre proposée par Canal+ est valable dès à présent, et restera disponible jusqu’au 15 avril 2020. Les abonnés Canal+ ont d’ores et déjà reçu un mail qui détaille les conditions de l’offre. Le mail indique ainsi : « on vous donne accès à Canal+ et toutes ses déclinaisons, OCS, Ciné+, Serieclub, Polar+, Warner TV, Disney Channel, Planète+, Nickelodeon, Olympia TV, Comedy Central, Voyages, National Geographic, MTV, Eurosport, Automoto… et tant d’autres ! » Certains souligneront l’absence de Netflix ou encore de Bein Sports, mais difficile de ne pas applaudir l’initiative du groupe.

Evidemment, beaucoup espéraient que le groupe Disney allait lui aussi envisager de lancer prématurément son offre de streaming Disney+ en France. Toutefois, le géant américain a d’ores et déjà confirmé qu’il ne sera pas possible d’anticiper le lancement de ce même Disney+, et que ce dernier ne sera pas disponible avant la date prévu,e, à savoir le 24 mars.