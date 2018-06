CanalPlay jette l’éponge face à Netflix

La nouvelle est tombée comme un couperet, la plateforme de SVOD CanalPlay aurait perdu 75% de ses abonnés en seulement deux ans et devrait tirer sa révérence. Pour Maxime Saada, président du directoire du groupe Canal Plus, même si la pression de Netflix y est pour beaucoup, cet échec est avant tout de la faute de l’Autorité de la Concurrence.

75% d’abonnés en moins en seulement 2 ans

C’est un terrible aveu d’échec pour Canal+. C’est Maxime Saada le président du directoire du groupe qui le fait face au Sénat. Il a été auditionné ce mercredi par la Commission de la culture, de l’éducation et de la communication du Sénat. Et autant dire que l’avenir s’annonce sombre du côté de la chaîne câblée.

On sait que depuis la reprise en main par Bolloré, la chaîne cryptée est en difficulté. L’arrêt des Guignols la semaine dernière n’est que le dernier symptôme d’une maladie durable. En revanche, on manquait jusque-là de données sur le service de vidéo à la demande de Canal+, baptisé CanalPlay. Selon Numerama, Maxime Saada a parlé d’une chute tout bonnement vertigineuse. « CanalPlay est passé de 800 000 à 200 000 abonnés (…) En deux ans, on a été rayés de la carte sur ce marché, qui est en train de se substituer à la télévision ».

La faute à l’autorité de la concurrence

Pour autant, du côté de Canal+, l’heure ne semble pas vraiment à la remise en question sinon aux accusations. En effet, Maxime Saada blâme l’Autorité de la Concurrence qui « interdit d’avoir des exclusivités, face à Amazon et Netflix « . Cela aurait empêché Canal+ de proposer des contenus uniquement disponibles sur la plateforme, même s’ils s’agit de production propre.

Il faut dire que les chiffres de Canal+ semblent tout de même ridicules par rapport à Netflix. Il y a quelques semaines, le chiffre de 3,5 millions d’abonnés est sorti pour ce qui concerne le géant américain dans notre pays. CanalPlay avait essayé de résister un temps mais impossible face à la force de frappe du géant qui multiplie les contenus originaux.

Un problème qui pourrait bien se poser très rapidement à Salto, la proposition française portée par France Télévisions, TF1 et M6. En effet, avec « seulement » 45 millions d’euros de budget, difficile d’essayer de vraiment rivaliser face à un Netflix dépensant 1 milliard de dollars en contenus originaux chaque année.