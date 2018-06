Cannes Lions 2018 : les marques de sport et de vêtement multirécompensés

Alors que les dernières éditions des Cannes Lions étaient marquées par le thème de la data et de l’Intelligence Artificielle, ce sont les grands thèmes sociétaux comme l’environnement, le racisme et l’homophobie qui ont été les plus en vus pour cette édition 2018.

Comme chaque année, de nombreuses agences de publicité se disputaient les récompenses de cette 65ème édition des Cannes Lions qui s’est déroulée du 18 au 22 juin dernier. Les marques de sport Adidas et Nike ainsi que les marques de mode et prêt-à-porter comme Lacoste et Diesel ont été primées à plusieurs reprises. La France a terminé 4ème du classement général.

Les équipementiers sportifs mondiaux récompensés

Pour ce cru 2018, Nike a concouru avec pas moins de 68 campagnes et a obtenu des Lions d’or, d’argent et de bronze grâce aux publicités « The Lioness Crest » (agence Wieden+Kennedy Pays-Bas), « Nike React Game of Go » (agence Wieden+Kennedy Pays-Bas) ou encore « Nike Australian Marriage Equality Swoosh Vote » (agence Wieden+Kennedy USA).

La marque à la virgule s’est également vue attribuer le grand prix Social & Influencer avec sa publicité « Nothing Beats a Londonner » dans laquelle figure le rappeur Skepta.

Son principal concurrent dans le domaine sportif, Adidas, s’est présenté avec 38 campagnes et 7 d’entre elles ont été récompensées. Dans les sous-catégories Innovation et Product design, la publicité « Le concept Futurecraft 4D » a obtenu un Lion d’or et d’argent.

Les marques de prêt-à-porter n’ont pas démérité !

Diesel est l’une des marques de prêt-à-porter qui a été le plus primée pendant les Cannes Lions. 8 récompenses au total lui ont été décernées, notamment avec sa campagne « Go With The Fake ». Celle-ci a obtenu les lions d’or des sous-catégories Direct et Brand Experience & Activation.

Lacoste a été la seule marque de mode française récompensée grâce au court-métrage « Save our Spicies », une campagne dont l’objectif est de préserver les animaux en voie de disparition réalisé avec l’agence BET et qui a obtenu 10 prix.

Lors de ces Cannes Lions 2018, la France a décroché 70 prix (8 Gold, 23 Argent et 39 Bronze), qui lui permettent de se hisser à la 4e place mondiale, après les États-Unis (336 Lions), le Royaume-Uni (110), et le Brésil (101).