Capcom dévoile le premier trailer de « Project Resistance », le nouveau Resident Evil

C’est donc au début du mois d’août, soit sept petits mois après la sortie de Resident Evil 2 Remake, que Capcom faisait comprendre aux fans, que les projets autour de Resident Evil étaient déjà prêts. Début août, l’éditeur japonais invitait ainsi les membres japonais du programme Biohazard Ambassadors à une session spéciale. La découverte du Project Resistance. Quelques semaines plus tard, à la fin du mois d’août cette fois, Capcom annonçait que le reveal du Project Resistance était prévu pour le 9 septembre à 17h. C’était il y’a quelques minutes, et voici ce que nous pouvons en retenir !

Project Resistance… Rendez-vous au Tokyo Game Show.

Non, ce n’est pas une blague. Si nous devions retenir une chose de ce « Project Resistance », c’est qu’il faudra patienter jusqu’à la semaine prochaine et le Tokyo Game Show pour en savoir plus. Car, le mini trailer de seulement une minute et 18 secondes ne montre pas grand-chose.

Quatre adolescents se retrouvent dans une mystérieuse salle où de nombreux zombies et autres créatures arrivent par vague. Il semblerait qu’un « maître du jeu » soit aux commandes des différentes vagues. Petit moment de hype pour les fans, ce fameux « maître du jeu » n’est autre que Mister X.

Tous les indices semblent indiquer que ce nouveau Resident Evil serait un spin-off jouable en coopération. Il faut donc abandonner l’idée de Resident Evil 8 ou bien du remake de Resident Evil 3 Nemesis. Il est bien plus probable de voir un nouvel opus de Resident Evil Outbreak où alors d’un gros DLC pour Resident Evil 2 Remake.

Vu comme la cinématique est tournée (aucune image de gameplay), il semblerait qu’un système de gameplay à la Dead By Light soit au programme. C’est à dire, quatre joueurs en coopération contre un joueur seul qui se charge de contrôler Mister X. Bien entendu, tout cela n’est que spéculation, mais il y’a de grandes chances pour que ce nouveau chapitre de la licence Resident Evil soit uniquement orienté vers le multijoueur.

Pour en avoir le cœur net, rendez-vous à partir du 12 septembre et jusqu’au 15 septembre pour la nouvelle édition du Tokyo Game Show où Capcom devrait donner beaucoup plus d’informations au sujet du Project Resistance dont le nom officiel et sans doute une date de sortie. Le jeu est d’ores et déjà attendu sur PS4, Xbox One et PC.