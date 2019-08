Le nouveau Resident Evil officialisé le 9 septembre, et jouable dans la foulée !

Un nouveau Resident Evil ?

En début d’année, les fans de la saga Resident Evil ont eu le plaisir de (re)découvrir le second opus, avec un remake assez magistral. Un opus qui revenait alors aux racines même de Resident Evil (sans les caméras fixes évidemment), contrairement à Resident Evil VII, très réussi également, mais très loin des « standards » de la licence.

Début août, certains membres du programme Resident Evil Ambassador ont été invités à tester un mystérieux jeu. Aujourd’hui, Capcom a décidé d’officialiser la chose en annonçant la présentation d’un tout nouveau jeu le 9 septembre prochain, répondant au nom de code « Project Resistance ». Le tout emploie la police d’écriture emblématique de Resident Evil, avec en prime les lettres « RE » en rouge, histoire d’éradiquer le moindre doute.

C’est donc bel et bien un « nouveau Resident Evil » qui sera officialisé le 9 septembre prochain, avec la diffusion d’un premier trailer. Un projet qui semble particulièrement avancé, puisque le jeu sera dans la foulée mis en avant au Tokyo Game Show, avec diverses séquences de gameplay. Mieux encore, les visiteurs du salon pourront même tester eux-mêmes ce nouveau Resident Evil, dont la sortie est prévue sur PC, PS4 et Xbox One.

Resident Evil 3 ? RE VIII ?… Outbreak ?

Evidemment, les fans se questionnent (à raison) concernant ce nouveau jeu à venir. Pour certains, il s’agit de Resident Evil VIII, pour d’autres, du remake de Resident Evil 3. L’un ou l’autre, il s’agira d’une excellente nouvelle pour tous les amateurs de survival-horror.

Toutefois, Capcom pourrait aussi officialiser un « Resident Evil » de type Outbreak, soit un jeu de type « multijoueur online« . Le site web residenteviloutbreak.com a d’ailleurs tout récemment été mis à jour, et affiche un simple écran blanc, avec le mot « OK« … Et cette perspective de voir débouler un nouveau Resident Evil online est tout de suite beaucoup moins excitante…

A noter que Capcom a d’ores et déjà mis en ligne un site web concernant ce nouveau « Project Resistance ». Présentation de ce nouveau Resident Evil dans quelques jours donc, et on croise fort les doigts pour ne pas être déçus.