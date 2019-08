Des fans japonais invités à tester le nouveau Resident Evil… avant l’annonce du jeu !

Resident Evil est un véritable monument du jeu vidéo. Cela fait désormais 23 ans que cette série survole le genre du survival-horror partout dans le monde. Le phénomène est tellement important qu’une étude a récemment révélé que sur les dix jeux de survival-horror les plus vendus de l’histoire aux États-Unis, la saga Resident Evil occupe sept places ! Dont les deux plus hautes marches du podium. Ainsi, lorsque Capcom invite des fans japonais à tester le prochain opus avant même son annonce… Forcément, cela fait beaucoup de bruit !

Resident Evil 8 ? Ou un nouveau remake ?

Le dernier véritable opus en date de Resident Evil remonte à janvier 2017 avec le septième opus et son impressionnante version en réalité virtuelle sur PlayStation 4 et PlayStation VR. Depuis, les fans de la saga ont pu se faire peur en début d’année sur un excellent remake de Resident Evil 2 avec Leon S. Kenedy et Claire Redfield dans la terrifiante ville de Racoon City.

Il se pourrait que l’horreur soit bientôt de retour, puisque oui, Capcom est déjà prêt à montrer un premier aperçu du nouvel opus. Alors est-ce Resident Evil 8 ? Ou alors, est-ce un nouveau remake avec le fameux Nemesis lui aussi très attendu ? Pour le moment, impossible à dire, puisque l’éditeur japonais n’a pas laissé fuiter trop d’informations. Nous savons juste que les membres japonais du programme Biohazard Ambassadors ont tous reçu un mail pour les inviter à une session spéciale.

À tous les ambassadeurs Resident Evil, merci pour votre parrainage concernant la série. Nous vous informons aujourd’hui que nous recrutons des testeurs pour un jeu en développement ! Nous sommes intéressés par vos retours sur ce nouveau projet.

Capcom donne rendez-vous aux ambassadeurs les 8 et 9 septembre prochain pour cette séance de test, soit quelques jours avant le Tokyo Games Show.

Un nouveau jeu dévoilé au Tokyo Game Show ?

Avec la Gamescom (Cologne/Allemagne), la Paris Games Week (Paris/France) et bien sûr l’E3 (Los Angeles/USA), le Tokyo Game Show (Tokyo/Japon) est le quatrième grand rendez-vous annuel autour des jeux vidéo. Bien que le salon soit en général très orienté jeux et productions asiatiques, et donc moins suivi par les joueurs européens et américain, le salon propose souvent de grosses annonces concernant des studios japonais comme Capcom justement.

Après deux opus annoncés à l’E3 (l’éspisode VII avec la démo « The Kitchen » et Resident Evil 2 Remake), est-ce que le prochain opus qui se montrera quelques jours avant l’événement japonais pourrait se dévoiler lors de ce salon ? Pour le savoir, rendez-vous les 12, 13, 14 et 15 septembre pour cette nouvelle édition du TGS !