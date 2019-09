Captain Marvel : ce gros problème que les scénaristes assument

Attention cet article contient des spoilers sur les derniers films du MCU.

Après avoir vu le film Captain Marvel avec Brie Larson débarquer sur grand écran, beaucoup de fans se sont interrogés. L’héroïne, éblouissante dans les dernières secondes du film n’était-elle pas tout simplement trop puissante par rapport aux autres personnages ? Un doute lancinant, surtout quand on se souvenait d’Infinity War. Comment les scénaristes allaient-ils se frotter à ce défi ? Le film Avengers : Endgame a fait un choix particulier, la maintenir loin des combats durant la majeure partie du film. Quand elle est finalement arrivée, Thanos a eu recours à une pierre pour s’en défaire.

Bien entendu, les fans ont été surpris. Beaucoup s’imaginaient que c’est elle qui vaincrait au final Thanos. Mais son rôle aura principalement été de détruire le vaisseau et ce faisant de changer l’équilibre de forces. Mais cela a aussi amené à se demander si les scénaristes ne l’avaient tout simplement pas rendu trop forte. Une impression confirmée par Stephen McFeely et Christopher Markus dans une interview à Vanity Fair. Les deux scénaristes font un mini mea-culpa.

C’est difficile de trouver un équilibre quand on a un personnage aussi puissant que celui qu’on va faire venir. On ne voulait pas qu’elle passe pour celle qui règle les problèmes qu’on n’a pas pu régler dans le film précédent. On a donc trouvé un équilibre entre ne pas faire passer toutes ses apparitions pour des caméos et la laisser traîner dans les parages pour qu’elle résolve tous les problèmes de tout le monde.