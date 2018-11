Pourquoi Captain Marvel n’est-elle pas encore apparue dans l’histoire ?

On vous a déjà parlé de façon abondante de Captain Marvel, la prochaine (super) super-héroïne du MCU qui est censée apporter la solution à tous nos problèmes. Qu’il s’agisse des informations apportées grâce au dossier d’Entertainent Weekly ou bien de notre analyse poussée du trailer, on a déjà fait le point sur beaucoup d’informations. Mais, il reste encore des grandes questions sans réponse.

On peut notamment pourquoi se demander la raison qui fait que ce personnage n’est pas encore apparu dans certains films. Il existe des moments où elle aurait été particulièrement utile. La réponse vient d’arriver grâce à Will Corona Piligrim, l’auteur du comic Captain Marvel Prelude #1. Dans une interview au site de Marvel, il a livré son explication.

Carol est votre plus grande arme et Fury n’a jamais gaspillé une arme secrète d’une telle puissance. S’il passe cet appel [dans la scène post-générique d’Avengers : Infinity War] après tout ce temps, et tout ce qu’il a vécu avec les Avengers, c’est qu’il voit vraiment que Captain Marvel est leur dernière chance.