Les caractéristiques du Xiaomi Redmi Note 5 sont en fuite

Xiaomi semble vouloir préparer le renouvellement de son flagship le Redmi Note. Une version 5 serait dans les cartons si l’on en croit une fiche technique qui a filtré.

Encore diront certains ! Xiaomi ne semble pas vouloir mettre le frein à son lancement de nouveaux modèles. L’entreprise chinoise que l’on sait très prolifique (parfois trop) serait en train de travailler à de nouveaux modèles qui pourraient être présentés dans les prochaines semaines. Parmi ceux-ci, on trouve notamment un Xiaomi Mi 7, un Xiaomi Mi 6X et un Xiaomi Redmi Note 5.

Xiaomi Redmi Note 5 : des informations ont fuité !

Ce dernier concentre à l’heure actuelle toute l’attention. En effet, le site GizChina prétend posséder un document contenant une partie de la fiche technique. Même si cette information reste encore à prendre avec des pincettes, les caractéristiques s’inscrivent dans une certaine logique du côté de Xiaomi. Si la date de sortie est inconnue, on peut sans peine penser que la marque va profiter du MWC 2018 pour présenter au moins certains de ses nouveaux modèles.

Le Redmi Note 5 pourrait donc s’appuyer sur un écran de 6 pouces en 18 :9 avec une définition de 2160 x 1080 pixels. A partir de là, deux options différentes seraient proposées aux utilisateurs.

Un premier modèle avec un Qualcomm Snapdragon 630, 32 Go de stockage et 3 Go de RAM. L’autre avec un Qualcomm Snapdragon 636, 64 Go de stockage et 4 Go de RAM. La batterie serait en revanche identique sur les deux avec 4100 mAh et un système de charge rapide à 18 watts. Côté interface utilisateur, Android 7.0 serait accompagné avec MIUI 9. Enfin, pour la photo, un double capteur à l’arrière (16 + 5 mégapixels) et un autre de 8 mégapixels à l’avant équipé pour la reconnaissance faciale.

En ce qui concerne le prix, le modèle avec 3 Go de RAM et 32 Go de stockage serait vendu à 1499 yuans (190 €) et celui avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage à 1799 yuans (227 €). Des tarifs estimés bien entendu qui ne seront sans doute pas identiques dans le cas de lancements internationaux.