Carton plein pour Apple à la Coupe du Monde 2018

La Coupe du Monde approche de son terme. La France s’est imposée ce mardi face à la Belgique et attend désormais de connaître son adversaire. Ce sera le vainqueur du match entre la Croatie et l’Angleterre ce mercredi. Une entreprise a déjà réussi à tirer son épingle du jeu lors de cette Coupe du Monde 2018, c’est Apple et on vous dit pourquoi.

La marque à la pomme ne fait pas partie des sponsors officiels, qu’il s’agisse de la FIFA ou du Mondial, c’est la marque de smartphones Vivo qui rentre dans cette case, cette dernière a déboursé le prix fort et vous l’avez sûrement vue à la télévision sur les panneaux publicitaires autour des stades. Toutefois, rien à voir avec Apple qui peut se targuer d’une opération marketing réussie avec tous les joueurs et les supporters portant et utilisant ses équipements, le tout sans débourser un centime !

Les AirPods d’Apple et les casques Beats très visibles durant la Coupe du monde

Le plus impressionnant dans l’histoire, c’est en effet qu’Apple ne dépense pas 1 € en marketing, durant l’événement sportif le plus important au monde en termes de visibilité. La marque reste fidèle à sa logique : si les produits sont bons, ils seront utilisés. La star d’Apple pour les joueurs, c’est sans aucun doute les AirPods. De nombreux joueurs les adorent.

Et quand ils préfèrent un casque, ils se tournent vers Beats, qui appartient aussi à Apple. Les joueurs apprécient aussi les MacBook pour Football Manager, les iPhones pour rester en contact avec les proches et les réseaux sociaux… bref au Mondial 2018, il y a un produit Apple pour chaque occasion. Et ce, même si les joueurs sont sous partenariat avec une autre entreprise comme Antoine Griezmann avec Huawei.

De la publicité gratuite et en boucle 24h/24, partout dans le monde

Le pire dans tout cela, c’est que l’utilisation par les joueurs des casques ou écouteurs Apple par exemple est normalement illégale dans les zones contrôlées. Une mesure déterminée par la FIFA pour protéger leurs propres sponsors, mais puisque la marque n’apparaît pas de façon distinctive, on ferme les yeux. Mais, cela n’empêche pas d’identifier les produits…

Apple a tout compris, car pourquoi investir des centaines de millions de dollars sur des panneaux latéraux que personne ne regardera durant le match, quand on peut apparaître gratuitement et clairement dans les moments creux surmédiatisés (entraînements, descentes du bus des joueurs, arrivée à l’hôtel, dans les tribunes, à l’entrée et à la sortie des stades, durant les interviews, etc.) ? Des images captées par les journalistes et reprises en boucle dans tous les médias devant des milliards de spectateurs.