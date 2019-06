caseable, des coques personnalisées pour tous les smartphones

Conçu en 2010 aux États-Unis, caseable est une entreprise spécialisée dans la création de coques et de housses pour smartphones, mais aussi pour les ordinateurs, les tablettes ou les liseuses. En cela, elle propose de nombreuses coques personnalisables en fonction des goûts de chacun.

caseable, des coques personnalisables selon vos envies

Contrairement à d’autres sites web, caseable a l’avantage de mettre en avant des coques pour un très grand nombre d’appareils, ce qui ne sera pas pour déplaire à ceux qui ne possèdent pas forcément un iPhone ou un Samsung récent. De plus, le site web classe les différentes coques par design, et non par marque, ce qui permet d’avoir une vue globale des nombreux modèles, tout en sélectionnant son téléphone par la suite. Ainsi, il est possible de trouver une protection pour les appareils des marques Apple, Samsung, mais aussi Huawei, Xiaomi ou OnePlus.

Plus globalement, caseable dispose d’un très grand nombre de protections pour les smartphones. D’abord, les coques silicone ont l’avantage d’embarquer d’une protection de qualité, car elles absorbent les chocs et les vibrations tout en offrant une matière souple, agrippante et agréable au toucher. Globalement, elles sont plus faciles à produire que les autres, car elles exploitent une imprimante UV pour l’impression. Ce dispositif permet aux coques de bénéficier d’un ajustement précis afin que toutes les touches et les boutons du smartphone protégés puissent être facilement accessibles.

Il existe un autre type de coques pour smartphones qui sont les coques rigides. Conçues avec une machine d’impression 3D, ces coques rigides recouvrent chacun des bords du smartphone tout en se dotant de deux couches distinctes, c’est-à-dire l’intérieur en silicone et l’extérieur rigide.

Dans toutes les catégories de coques de caseable, il existe un très grand nombre de choix de design adapté aux envies de l’utilisateur. Mais si l’utilisateur ne trouve pas le modèle qui lui plaît, il peut encore personnaliser sa coque pour smartphone en créant son propre produit directement sur le site web de caseable. Grâce à l’outil en ligne, il peut ajouter l’image de son choix avec un filtre, des couleurs ou du texte.

Fabriquées en Allemagne, les coques en silicone de caseable sont commercialisées 19,90 euros, là où les modèles premium coûtent 29,90 euros. Les coques personnalisées sont au même tarif.