Casques VR : 1 million de ventes au troisième trimestre, dont 490 000 PlayStation VR

Selon Canalys, 1 million de casques VR se seraient écoulés durant le troisième trimestre de l’année, avec une très nette domination de la part de Sony et son PlayStation VR.

Le marché de la VR dominé par Sony et son PlayStation VR

Cela fait maintenant plus d’un an que la réalité virtuelle a envahi notre quotidien, via les Oculus Rift et HTC Vive bien sûr, mais aussi le Gear VR de Samsung ou encore le PlayStation VR de Sony. En début d’année prochaine, Oculus et HTC proposeront d’ailleurs de nouveaux modèles autonomes plutôt séduisants. Durant le troisième trimestre de l’année en cours, Canalys a évolué à 1 million le nombre de casque VR écoulés dans le monde. Une hausse des ventes qui est due, notamment, à une baisse de prix généralisée.

En effet, le casque HTC Vive a vu récemment son prix passer de 599 dollars à 399 dollars, quand Oculus a opéré une baisse de prix équivalente sur son casque Rift, passant de 799 dollars à 599 dollars. Du côté de chez Sony, pas de baisse de prix à proprement parler, mais des bundles (par exemple PlayStation VR + PlayStation Eye + jeu) à 399 dollars. Cela ne tient pas en compte le récent Black Friday, avec des casques PlayStation VR bradés à seulement 199 dollars.

Ainsi, dans le détail, sur le million de casques écoulés durant le troisième trimestre, Oculus s’accaparerait 21% du marché (210 000 ventes), contre 16% pour HTC (160 000 ventes). Le grand gagnant de l’affaire serait Sony, avec près de 50% des ventes à lui tout seul, puisque le PlayStation VR se serait écoulé à 490 000 exemplaires sur la période. Ainsi, sur la période, le marché de la VR serait dominé à 86% par ces trois modèles de casques.

Toujours selon Canalys, le PlayStation VR dominerait outrageusement au Japon, où sa part de marché serait supérieure à 80%. Le casque de réalité virtuelle de Sony fonctionne évidemment avec une PS4 (pas besoin de PC haut de gamme donc) et permet de profiter de fonctionnalités VR sur de nombreux jeux très réputés comme Gran Turismo Sport, Resident Evil 7, DriveClub, Rez Infinite, mais également Doom, Skyrim et bientôt Ace Combat. Rappelons pour conclure que Sony propose depuis peu une nouvelle version de son PlayStation VR, désormais compatible HDR, et au look légèrement revisité.