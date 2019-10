Le casting de Matrix 4 s’étoffe peu à peu, une bonne nouvelle ?

Contre toute attente et alors que l’information avait été démentie avant l’été, la trilogie Matrix va bien avoir le droit à un nouveau épisode. Un numéro 4 qui permettra notamment de retrouver Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss, sous la direction de Lana Wachowski. Mais bien sûr, ils ne pourront pas faire le film à eux trois. Autant dire qu’un certain recrutement est nécessaire. Surtout quand on sait que Laurence Fisburne, qui jouait Morpheus ne devrait pas en être. Mais le reste du casting commence à se dévoiler.

Matrix joue (un peu) la carte du renouvellement

Grâce à la magie des sites d’informations américains, on apprend donc en même temps ou presque l’arrivée probable de deux nouveaux acteurs au casting.

Le premier, selon Variety, c’est… Neil Patrick Harris. Celui qui est connu sur toute la planète pour avoir joué le phénoménal Barney dans la série How I Met Your Mother, serait en discussion avec le studio. On ne peut qu’être surpris mais aussi un peu intrigués. A noter que ce ne sera pas, contre toute attente, sa première incursion dans le domaine de la science-fiction. Il apparaissait en effet dans Starship Troopers de Paul Verhoeven en 1997. Un film loin d’avoir rallié tous les suffrages.

Autre actrice, Jade Pinkett Smith. Mais celle-ci connaît bien la saga Matrix, puisqu’elle y incarnait Niobe dans la trilogie originale. Des négociations seraient en cours afin d ‘assurer son retour. Enfin Yahya Abdul-Mateen II, moins connu du grand public, mais vu dans Baywatch, The Greatest Showman et Aquaman est aussi prévu au casting de ce nouvel épisode de Matrix. On l’a vu récemment aussi dans « Us », le deuxième film de Jordan Peeele.

En ce qui concerne le film, il est attendu au printemps 2021. Encore un peu de patience ! Dans les prochains mois, on devrait en savoir plus sur le casting et l’histoire !