The Matrix : un quatrième film confirmé, avec Keanu Reeves et Carrie-Anne Moss

The Matrix Re(re)loaded

En mai dernier, les fans apprenaient avec tristesse que le cultissime film Matrix n’allait pas faire l’objet d’un reboot… Aujourd’hui, Warner Bros a toutefois offert une très belle surprise à ces mêmes adorateurs de la trilogie (ou du premier film seulement), puisque Matrix aura bel et bien droit à un quatrième épisode, dont le tournage débutera en 2020 !

L’emblématique Neo, incarné par Keanu Reeves, sera évidemment de la partie, tout comme Carrie-Anne Moss (Trinity) qui reprendra son rôle fétiche. « Nous ne pourrions pas être plus excités d’être de retour dans « The Matrix » avec Lana » a déclaré le CEO de Warner Bros, Toby Emmerich. « Lana est une vraie visionnaire, une cinéaste créatrice singulière et originale, et nous sommes ravis qu’elle écrive, réalise et produise ce nouveau chapitre de l’univers de « The Matrix » ».

The Matrix… 20 ans déjà

Le film sera supervisé par Lana Wachowski, Aleksandar Hemon et David Mitchell. Les trois premiers opus (« The Matrix” (1999), “The Matrix Reloaded” (2003) et “The Matrix Revolutions” (2003)) ont cumulé plus de 1,6 milliard de recettes à l’époque au box office. L’opus Revolutions fut également le premier film à être lancé simultanément dans le monde, à la même heure.

A noter qu’à l’occasion des 20 ans du premier opus de la saga, certaines salles américaines vont rediffuser le film Matrix, dans une version « Special 20th Anniversary« , à compter du 30 août. Reste à savoir maintenant quelle orientation prendra ce nouvel opus de la saga, qui arrivera dans les salles plus de 20 ans (et oui, déjà…) après la sortie du tout premier Matrix.

Rappelons que Keanu Reeves sera également au casting d’un autre évènement en 2020, qui ne sera pas à découvrir au cinéma, mais sur consoles et PC. En effet, l’acteur américain sera présent dans le jeu CyberPunk 2077, dont la sortie est prévue pour le 16 avril 2020. L’acteur avait d’ailleurs marqué le dernier E3 2019 par sa présence, sur scènes, lors de la conférence Xbox.