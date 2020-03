Ce bug gênant de l’iPhone qu’Apple n’est pas pressé de régler

Un smartphone peut servir de hotspot WiFi avec la fonction partage de connexion. Celle-ci est présente depuis de nombreuses années sur iOS et permet aux possesseurs d’iPhone de profiter ou de faire profiter de la connexion 3G puis 4G de leur téléphone pour partager une connexion à internet.

Malheureusement, depuis l’arrivée d’iOS 13, les choses ne se passent plus tout à fait très bien. Certains utilisateurs – dont je fais partie – se plaignent du fait que la fonctionnalité Partage de connexion marche mal, voire dans certains cas, pas du tout. Que se passe-t-il exactement ? En fait, quand l’on active la fonction et que l’on choisit le partage par WiFi, celui-ci ne s’active tout simplement pas. Si bien que le hotspot correspondant au téléphone n’apparait même pas dans la liste des points WiFi quand on veut s’y connecter à partir d’un PC. Autre cas de figure, il apparait mais il est impossible de s’y connecter. Dernier cas de figure, il apparait, on peut s’y connecter, mais la connexion saute et disparait après quelques minutes.

Un partage de connexion capricieux, voire inexistant

Personnellement j’expérimente régulièrement ce problème avec : un laptop sous Windows 10, une liseuse Kindle, un smartphone Android Xiaomi et en voiture. Et effectivement, cela date du passage à l’iPhone 11 Pro, donc depuis iOS 13. Pour tenter de régler le problème, il faut alors tout déconnecter, couper le partage de connexion et le WiFi et recommencer la manipulation, parfois plusieurs fois, à tel point qu’il m’est souvent arrivé de lâcher l’affaire et de chercher un autre hotspot. De quoi perdre un peu ses nerfs quand on doit se connecter avec un PC en déplacement.

Le plus déconcertant dans cette affaire étant que selon nos confrères de MacRumors, Apple serait au courant du problème et y ferait allusion dans un document interne, dans lequel l’entreprise indique aux utilisateurs qu’il existe une solution de contournement à utiliser en attendant qu’un correctif soit prêt. La solution préconisée par Apple est triviale puisque c’est exactement celle que je décris ci-essus, à savoir désactiver le partage de connexion puis le réactiver.

Apple affirme qu’il s’agit d’un problème logiciel plutôt que matériel, mais on ignore si celui-ci sera résolu avec l’arrivée imminente d’iOS 13.4.