Ce développeur veut proposer Linux sur les nouveaux Mac avec processeur M1

Cette année, Apple débute sa transition des processeurs Intel vers ses propres processeurs appelés « Apple Silicon », et qui se basent sur les technologies d’Arm. La première puce d’Apple pour les ordinateurs est la puce M1 et celle-ci équipe les nouveaux Mac mini, MacBook Air et MacBook Pro qu’Apple a lancés au mois de novembre.

Si la firme a décidé de basculer vers les puces Apple Silicon, c’est parce que cela lui permet de proposer des ordinateurs plus performants avec une meilleure efficacité énergétique. À peine arrivés sur le marché, les nouveaux Mac ont pu être testés et comparés avec d’autres ordinateurs. Et les résultats sont impressionnants.

Le seul problème, c’est qu’actuellement, si vous voulez utiliser ces nouveaux ordinateurs, il vous faudra utiliser le système d’exploitation macOS Big Sur d’Apple. MacOS est un bon système. Cependant, il est possible, par exemple, qu’un développeur ait besoin de Linux pour travailler.

Un projet vise à proposer Linux sur les nouveaux Mac

Linus Torvalds, le créateur du noyau Linux, est impressionné par les performances des nouveaux ordinateurs d’Apple. Récemment, celui-ci a déclaré qu’il aimerait bien utiliser l’un de ces modèles, si ceux-ci pouvaient fonctionner sous Linux.

Et la bonne nouvelle, c’est qu’un développeur a déjà lancé un projet pour proposer le système d’exploitation Linux sur ces Mac utilisant un processeur Apple Silicon. Il s’appelle Hector Martin et il a fait de l’adaptation de Linux une marque de fabrique.

Par exemple, celui-ci a déjà développé une version de Linux qui fonctionner sur… une PlayStation 4. Et cette fois-ci, il s’intéresse aux nouveaux ordinateurs d’Apple et aux prochaines générations qui utiliseront aussi des processeurs Apple Silicon basés sur les technologies Arm. Et pour financer ce projet, il a décidé de lever de l’argent sur la plateforme Patreon (la « source » de cet article).

« Ne serait-ce pas bien s’ils (ndlr, les nouveaux Mac) pouvaient aussi exécuter Linux ? En fin de compte, ils le peuvent, mais quelqu’un doit faire le travail », indique le développeur sur la description du projet. Cependant, le développement d’un portage de Linux pour les nouveaux Mac requiert de nombreuses heures de travail.

« Bien au-delà d’un projet de loisir, c’est un travail à plein temps. C’est là que j’ai besoin de votre aide. En devenant mécène, vous me permettrez de me concentrer sur ce projet en tant que mon travail principal, et d’y passer beaucoup plus de temps que je ne pourrais jamais en tant que projet parallèle », explique Hector Martin.

S’il lève les fonds nécessaires, il promet une version fonctionnelle de Linux pour les Mac avec processeur M1, un système d’exploitation sur lequel les utilisateurs (qui savent utiliser Linux) pourront compter tous les jours.

Maintenant, il reste à savoir si Apple sera coopératif avec ceux qui veulent adapter Linux pour ses ordinateurs. En tout cas, la firme de Cupertino avait précédemment déclaré que si Microsoft veut proposer la version Arm de Windows 10 sur ces machines, il peut le faire.