Le MacBook Air est déjà le plus rapide de tous les MacBook

Lors de la conférence « One more thing » d’Apple ce mardi, les qualificatifs ne manquaient pas dans la bouche de Tim Cook et consorts pour vanter les mérites de leur tout nouveau processeur : M1. Ce dernier est le premier processeur conçu par Apple, il sera introduit dans une nouvelle gamme d’ordinateurs, le Mac mini, le MacBook Air et le Pro. Les trois présentent donc des capacités bien supérieures à toutes les anciennes générations de MacBook déjà sortis, et mettent sur la touche une bonne partie des ordinateurs du marché.

Du moins c’est ce qu’annonçaient en grande pompe les hauts dirigeants de la marque à la pomme. Mais à mesure que les annonces et les chiffres ahurissants tombaient, les sceptiques étaient de plus en plus nombreux. Même dans le camp de la marque à la pomme, qui a pourtant une base de clients fidèles des plus solides, des voix s’étaient élevées, criant au coup de Com de trop.

Des premiers tests très concluants

Pourtant, Apple n’a peut-être pas menti. Le MacBook Air avec le processeur M1 semble être bien plus puissant que le tout dernier MacBook Pro, qui accueillait pourtant un processeur Intel Corée i9. C’est en tout cas les premières conclusions d’un test effectué par Geekbench, le MacBook Air M1 surpasse tout les autres appareils iOS existants. Pour avoir un réel point de lutte, il faut se tourner vers des iMac qui arrivent péniblement à garder une maigre longueur d’avance sur ce MacBook.

Pour donner des chiffres concrets, le MacBook Air M1 a un score multicœur de 7433. Un MacBook Pro avec Intel Corée i9 a un score de 6870. Seuls le Mac Pro de 2019, l’iMac Pro de 2017 et l’iMac de 2020 arrivent à dépasser le score du MacBook Air M1.

Des scores qui restent à confirmer

Alors que dire ? La révolution est-elle en marche ? Pas certain pour autant. Ce premier test, même s’il est un bon indicateur, n’est pas parfait. Certes, il démontre une domination sans pareille du nouveau MacBook Air, qui est donc, logiquement, moins puissant que le Pro, vis-à-vis d’après tout ce qui existe chez Apple jusqu’à présent. Mais ces résultats doivent être lus avec prudence. Rien ne vaudra les premiers tests une fois le produit reçu.

Apple aura quoi qu’il en soit frappé très fort avec ces nouveaux Mac. Certains craignaient que la transition avec les produits Intel prenne du temps, il aura finalement fallu moins de 6 mois pour qu’Apple viennent surpasser la puissance des processeurs Intel premier du nom.

Si vous souhaitez acheter les nouveaux MacBook Air, Pro ou Mac mini, ils sont dès à présent disponibles.