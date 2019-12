La Finlande va former gratuitement les citoyens européens à l’IA

Prouver que l’IA est accessible à tous et pas seulement à quelques codeurs d’élite. L’objectif de la Finlande est très clair. Elle a lancé l’an dernier un cours en ligne consacré à l’intelligence artificielle. Le projet a rencontré un succès énorme en formant plus de 200 000 Finnois. Ce résultat a notamment été permis par à l’engagement de 250 entreprises qui ont incité leurs salariés à participer.

Fort de cette réussite, la Finlande veut désormais aller plus loin et va traduire ce Mooc dans toutes les langues officielles de l’Union Européenne d’ici 2021. Les ambitions sont bien là et le gouvernement affirme son intention de permettre à 1 % des citoyens européens de se former en ligne.

Trente heures pour se former à l’IA

« Nous souhaitons que notre présidence laisse une empreinte concrète permettant de répondre à l’un des défis les plus pressants pour l’Europe et la Finlande : le développement de nos compétences numériques », précise le ministre de l’Emploi, Timo Harakka dans Les Échos.

Intitulé « Elements of AI », ce cours est pour le moment disponible en Anglais, en Suédois, en Estonien, en Finnois et en Allemand. Il est très complet puisqu’il comprend une présentation des nombreux enjeux de l’IA, et quelques éléments techniques mais aussi les implications philosophiques et politiques d’une telle technologie sur le monde.

Dans le détail, le Mooc est composé de six chapitres et nécessite environ une trentaine d’heures. Des tests sont par ailleurs proposés après chaque thème étudié, ce qui permet de vérifier l’acquisition des connaissances. Une fois terminé, vous pouvez obtenir un certificat d’achèvement délivré par l’Université d’Helsinki.

Pour les non-anglophones, il faudra toutefois patienter jusqu’à la traduction en Français en 2020 ou 2021. En attendant une série de Moocs consacrés à l’IA sont néanmoins disponibles ici. Il y est notamment question du machine learning mais aussi des implications concrètes de l’intelligence artificielle sur le monde du travail.