Ce projet fou prévoit d’utiliser la blockchain pour disrupter les sports de combat et… Hollywood

C’est l’histoire d’un projet pharaonique qui peut se révéler totalement disruptif ou virer au fiasco. Toutes les options semblent ouvertes tant les ambitions de Fight to Fame sont très élevées. Le concept ? Créer ce qui ressemblerait à une émission de télé réalité planétaire basée sur les sports de combat de type MMA, discipline qui devrait être prochainement légalisée en France.

Carlos Kremer, un des organisateurs, a précisé les contours du projet lors d’une interview données à Forbes :

Les modèles de sports de combat existants sont fractionnés en ce qui concerne l’indemnisation des combattants et leur volonté de devenir célèbres. Nous avons également constaté beaucoup de stagnation par rapport à il y a 20 ans et nous voulions revigorer le secteur dans son ensemble. À peu près au même moment, nous nous sommes aperçus que nous voyions les mêmes six ou sept visages dans les grands films d’action, Sylvester Stallone, Dwayne «The Rock» Johnson, Jason Statham, Vin Diesel, etc. La solution semblait évidente pour les personnes impliquées dans le projet à l’origine. Et si nous pouvions créer une plateforme qui fournirait aux combattants une rémunération plus équitable et un moyen de réussir à long terme, tout en offrant à Hollywood un flot continu de nouveaux talents, encore inconnus ? Ainsi, Fight to Fame était né.