Ce que l’on sait sur le futur spin-off de The Walking Dead

Alors que The Walking Dead vient de commencer sa 10e saison, Fear the Walking Dead, son spin-off termine pour sa part la 5e. Bien sûr, le show original n’est plus au niveau que l’on espérait et les critiques sont nombreuses. Mais sa série dérivée tient pour l’instant ses promesses. On a pu voir au fil des saisons un rapprochement s’esquisser avec la série principale, entre les personnages (Morgan, Dwight) et même certains éléments de l’intrigue. Autant dire que sur certains points, la franchise joue déjà un numéro d’équilibriste. Mais ce n’est pas encore suffisant, puisqu’une troisième série, va bientôt être déployée.

Les informations sur le second spin-off de Walking Dead

Premier élément, on ignore encore le nom de cette série, soit il n’a pas encore été choisi, soit il n’a pas été annoncé. Le titre de « Monument » a circulé pendant un moment, mais il n’a pas encore été confirmé dans le détail.

En revanche, on a déjà l’identité d’une partie du casting.

Aliyah Royale as Iris

Annet Mahendru as Huck

Alexa Mansour as Hope

Nicolas Cantu as Elton

Hal Cumpston as Silas

Un casting plutôt jeune et quelque peu inexpérimenté. Pourquoi ? L’objectif de la série serait de suivre des jeunes survivants qui ont grandi pendant l’apocalypse zombie. Si les plus anciens, ont vécu dans le monde d’avant, comment est-ce pour ceux qui n’ont rien connu d’autre ? Les personnages commencerait dans un environnement sûr (du genre d’Alexandria) avant de se lancer dans le monde sauvage…

La date exacte de diffusion de cette nouvelle série Walking Dead n’est pas encore connue, mais on parle de 2020, sans dotue au printemps. Jusque-là, les deux séries occupent peu ou prou toute l’année. Walking Dead d’octobre à mars et Fear the Walking Dead d’avril/juin à fin septembre. L’idée serait potentiellement de placer la série dans le gap entre les deux. Vous pourriez donc voir du Walking Dead toute l’année.