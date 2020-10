The Walking Dead : qui est le groupe apparu dans l’épisode final de la saison 10 ?

Attention, l’article suivant contient des spoilers sur la fin de la saison 10 et les futurs épisodes de The Walking Dead. Si vous ne voulez rien savoir, il est aussi possible de lire notre critique du premier épisode de The Walking Dead : World Beyond.

Cette semaine, on a pu découvrir le dernier épisode de la saison 10 de The Walking Dead. Un moment très attendu par les fans alors qu’il a été longuement retardé en raison de la pandémie de Covid-19. Si on peut s’avouer plutôt déçus par le résultat final, une petite surprise s’est révélée réjouissante dans les derniers instants. L’occasion de découvrir un nouveau groupe, confronté notamment à Eugène et quelques uns de ses compagnons. Des personnages vêtus d’une armure blanche qui font fortement penser à des Stormtroopers. Puisque l’on ne croit pas à un crossover avec Star Wars, qui sont-ils ?

The Walking Dead, coup d’œil sur le futur

Angela Kang, la showrunner de la série s’est confiée dans une interview accordée à Deadline sur ce groupe de personnages. Ils sont déjà connus des fans de l’œuvre de Robert Kirkman. En effet, ils apparaissent dans New World Order, le 30e volume, et ils font partie de la communauté du Commonwealth. C’est un groupe qui possède des ressources militaire set technologiques supérieures.

Pour ceux qui n’auraient pas lu les livres, Angela Kang a donné quelques détails :

Pour ceux qui ne connaissent pas les livres et regardent la série, je vais me contenter de dire que l’on va beaucoup parler d’eux dans les prochains épisodes. 1. Dans cette histoire d’apocalypse, ils forment une organisation redoutable et très bien organisée. Comment leur armure blanche a-t-elle pu rester aussi propre ? Que peut-on déduire d’eux à partir de leur apparence ? Voici les questions auxquelles nous allons répondre.

Les six premiers épisodes, commandés par AMC pour prolonger la dixième saison devraient être l’opportunité d’en savoir plus.