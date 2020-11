Ce site vous permet de savoir si une app est compatible avec les nouveaux Mac

Ce mois de novembre, Apple a finalement lancé ses premiers ordinateurs utilisant une puce faite maison, la M1, à la place des puces Intel. Et grâce à aux performances de ces nouvelles machines, la firme de Cupertino a fait forte impression.

Mais ce passage des processeurs Intel vers les processeurs Apple Silicon n’a pas que des avantages. En effet, si ses ordinateurs gagnent en performance et en efficacité énergétique, Apple doit gérer une transition sur le plan logiciel.

Les ordinateurs avec processeur Intel et ceux utilisant la puce M1 utilisent le système d’exploitation MacOS Big Sur. Cependant, une application qui a été codée pour les processeurs Intel ne fonctionnera pas nativement sur les ordinateurs utilisant un processeur Apple Silicon.

Apple semble cependant bien gérer cette transition. En effet, la firme propose un nouveau format d’app dit « universel » qui inclut à la fois une version pour les processeurs Intel et une version pour les processeurs Apple Silicon.

Et si le développeur d’une application n’a pas encore fait les modifications nécessaires, Apple propose une technologie d’émulation, Rosetta 2, qui permettra quand même de lancer cette application.

En d’autres termes, si vous achetez le nouveau Mac mini, le nouveau MacBook Pro ou le MacBook Air, vous devriez être en mesure d’utiliser toutes les applications dont vous avez besoin. Comme l’a expliqué Apple, il y a même des jeux créés pour les processeurs Intel qui fonctionnent mieux avec l’émulation sur le processeur M1, grâce à la carte graphique intégrée.

Mais au cas où vous auriez un doute, quelqu’un a développé un site web afin que vous puissiez savoir quelles sont les applications qui sont compatibles avec les ordinateurs utiliser un processeur Apple Silicon.

We apologize for the glitch, it's ready now 😃 https://t.co/O5jk565aCP pic.twitter.com/ktOG0it6tF

Il vous suffit d’aller à l’adresse de ce site, https://isapplesiliconready.com/, puis de saisir le nom de l’application sur le champ de recherche. Un tableau vous montrera alors si cette application (à condition qu’elle soit dans la base de données) est déjà optimisée pour Apple Silicon, et (ou) si cette app peut fonctionner à l’aide de l’émulation de Rosetta 2.

It works, however not officially supported by adobe.

Apple silicon optimized version will to be released early next year. pic.twitter.com/P1gRyKZksq

— Is Apple Silicon Ready ? (@ism1ready) November 20, 2020