Ce site vous permet de trouver les meilleurs films sur Netflix et Amazon Prime

Netflix est surtout connu pour les séries et documentaires, notamment en raison de la chronologie des médias qui fait la fierté de nos instances culturelles (et le bonheur des sites de streaming illégal). Quant à Amazon Prime Video, il reste un peu de chemin pour que ce service devienne réellement mainstream.

Quoiqu’il en soit, les deux plateformes sont tout à fait légitimes quand il s’agit de contribuer au bonheur des cinéphiles, avec une offre de films relativement récents mais aussi de grands classiques.

Problème : comment s’y retrouver dans l’offre et sélectionner des films qui correspondent vraiment à ce qu’on a envie de regarder ? Bien sûr, on peut utiliser la fonction de recherche dans Netflix ou Amazon Prime, mais celle-ci ne fonctionne vraiment bien que si vous savez ce que vous voulez. Sinon, vous êtes à la merci des algorithmes qui vont vous suggérer des films pendant que vous naviguez. Sauf que leur pertinence n’est pas forcément toujours très convaincante.

Un méta-moteur de recherche pour Amazon Prime Video et Netflix

Flickmetrix répond à ce besoin en proposant un bon vieux méta-moteur de recherche prenant en compte de nombreux paramètres pour aider à trouver le bon film pour la bonne personne. Il compile en premier lieu les scores des sites de classement de films les plus réputés, comme IMDB, Rotten Tomatoes, Metacritic et Letterboxd. Ensuite, il crée une liste à partir de ces données et vérifie également si le film est sur Netflix ou Amazon Prime. Vous pouvez effectuer une recherche dans leur base de données par année, par note moyenne, par genre, par pays et vous pouvez choisir Amazon Prime, Netflix ou On Disc (DVD ou Blu-ray). En bas de la fiche de chaque film proposé figure une étiquette affichant sur quel service il est disponible.

Il est également possible d’utiliser une liste avancée pour affiner la recherche si vous préférez le système d’évaluation d’IMDB à celui utilisé par Rotten Tomatoes, ou toute combinaison que vous préférez. Vous aurez aussi besoin du menu avancé pour rechercher des mots-clés.

L’inscription à un compte Flickmetrix vous permettra aussi de suivre les films que vous avez visionnés. Si vous êtes en dehors des États-Unis, vous pouvez également changer les régions Amazon et Netflix, de sorte que la recherche ne vous montrera pas le contenu non disponible dans votre pays.