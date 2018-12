L’Édito Hebdo : chronologie des médias inappropriée, social cooling et montres connectées décevantes

Hello Folks, c’est l’édito Hebdo, aujourd’hui juste avant les agapes de Noël on parle de chronologie des médias, de social cooling et de montres connectées décevantes. Posted by Presse-citron on Monday, December 24, 2018

Nouvelle chronologie des médias, un coup pour rien ?

Le 21 décembre, un nouvel accord a été signé par le Ministère de la Culture afin de définir un cadre mis à jour sur la chronologie des médias. Pour faire simple, cet accord détermine dans quel délai et sur quels supports et canaux de diffusion un film peut être distribué et exploité une fois sa carrière en salles terminée. Il semblerait que le lobbying intense de Canal Plus ait porté ses fruits, au détriment d’autres acteurs… et peut-être du public. Je vous explique tout dans ce Live.

Social cooling, le début d’une période glaciaire pour Facebook ?

Nous vous en avions déjà parlé dans cet article détaillé, il semblerait que certains utilisateurs autrefois intensifs de Facebook soient rentrés dans une phase de « refroidissement social » qui les rend beaucoup moins présents sur le réseau social (et cela ne toucherait pas que Facebook, d’ailleurs). Après s’être exposés sans trop de réserves, c’est aujourd’hui une forme d’auto-censure qui prévaut, ces mêmes membres s’abstenant de trop s’engager publiquement. Je crois faire partie de cette catégorie.

Montres connectées, rien de nouveau sous le cadran

J’ai testé la nouvelle montre connectée sous Wear OS TicWatch Pro de Mobvoi. Alors que j’espérais fort que la version mobile d’Android ait fortement évolué depuis mes précédentes expériences, et que les nouveaux venus sur le marché auraient enfin pensé et conçu des produits attractifs, quelle ne fut pas ma déception avec cette montre. C’est lent, hiératique, avec toujours les problèmes de connexion à l’iPhone et des fonctionnalités limitées sur iOS. Bref, rien de nouveau depuis cet article qui date pourtant de plus de deux ans. Le Grand Soir des montres connectées n’est visiblement toujours pas arrivé (je précise que j’ai aussi testé pendant deux semaines la dernière Apple Watch 4. Ca fonctionne mais c’est moche et ennuyeux au possible, je l’ai rendue également).

