Ce smartphone coulissant aurait dû être présenté pendant le MWC 2020

Le monde du smartphone est en pleine évolution, au cours des derniers mois les plus grands constructeurs ont tous évoqué un modèle pliable. Plus récemment, Samsung (qui a déjà présenté son Galaxy Fold) a dévoilé le Galaxy Z Flip, un smartphone pliable, mais horizontalement. Nous devrions rapidement l’obtenir pour tester cette nouveauté.

Aujourd’hui, TCL va encore plus loin et donne (déjà) un coup de vieux aux smartphones pliables. Le constructeur chinois qui vient de mettre un terme à son contrat avec BlackBerry présente une nouvelle génération de smartphones coulissants. Sans remuer le couteau dans la plaie, c’est un smartphone qui devait être présenté lors du MWC de Barcelone qui a été annulé à cause des risques de contamination liés au coronavirus.

Un smartphone intriguant

Le mécanisme n’est pas très clair, mais si l’on se base sur les seules images disponibles on peut imaginer que l’écran flexible s’enroule derrière l’autre partie, ce qui rendrait ce smartphone un peu plus épais que ce qu’on a l’habitude de voir sur le marché. Quoi qu’il en soit, il faudrait le voir en vrai pour lister les défauts et les qualités de ce concept. En ce qui concerne l’écran, il devrait être en plastique comme c’est le cas pour le Galaxy Fold, le Huawei Mate X, ou le Motorola Razr. Cependant, l’utilisation d’un verre souple par Samsung pour son dernier Galaxy Z Flip laisse espérer que TCL puisse faire de même sur ce smartphone.

Sur les photos de ce concept, on remarque qu’il s’agit d’une amélioration du TCL 10 Pro, un téléphone très ressemblant au Galaxy S10, qui affiche un prix inférieur à 500 dollars. TCL l’a présenté lors du CES 2020 qui s’est déroulé le mois dernier. Au cours de l’année dernière, TCL a évoqué l’existence de nombreux smartphones aux concepts bien marqués, qu’ils soient pliables ou coulissants comme celui que l’on vient d’évoquer. Pour le moment, rien ne nous dit quand ce concept sera disponible à la vente, TCL comptait sûrement sur le MWC pour en dire davantage.