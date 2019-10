Ce tee-shirt est dessiné à partir de vos habitudes sur Spotify

Nos habitudes sur Spotify semblent en dire beaucoup plus long sur nous qu’on ne l’imagine. C’est du moins ce que laisse entendre le groupe Bring Me the Horizon qui vient de créer un site web pour le moins atypique. Il permet de créer des tee-shirts personnalisés en fonction de vos données d’écoute de leur dernier album « Amo » sur la plateforme.

Quand votre playlist Spotify permet de déterminer… votre âge

Concrètement, une fois sur la page, il vous est demandé de renseigner vos six chansons préférés de l’album ainsi que vos préférences sur l’ensemble de l’œuvre de Bring Me the Horizon. Une fois enregistré, le site va se servir de la plateforme d’analyse de données musicales The Echo Nest pour spécifier vos préférences en matière de volume sonore et de mélodies. Il faut noter que le groupe a aussi pensé aux personnes n’utilisant pas Spotify et il est possible de spécifier directement vos morceaux préférés par e-mail. Une fois l’analyse effectué, une proposition d’illustration vous est envoyée, chaque dessin est unique mais votre degré de ressemblance avec les autres utilisateurs du service est précisé.

Bring Me the Horizon ne manque en tout cas pas d’initiative pour susciter l’attention du public. On pourra notamment retrouver une de leurs chansons dans la bande-originale du jeu très attendu Death Stranding d’Hideo Kojima.

Le groupe n’est d’ailleurs pas le seul à avoir eu l’idée de se servir des données d’écoute Spotify. Le journal suisse 24 Heures a élaboré un test qui permet de déterminer votre âge à partir de vos goûts musicaux. Une fois connecté à votre bibliothèque, son fonctionnement est relativement simple. Ce dispositif tente de faire matcher vos 100 morceaux les plus écoutés des six derniers mois avec une liste de 100 titres les plus écoutés selon les générations. Il suffit d’essayer ce test pour voir qu’on est encore loin de la perfection mais l’idée reste néanmoins intéressante.