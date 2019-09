Le mystérieux jeu Death Stranding a été développé par une toute petite équipe

Annoncé lors de l’E3 2016 pendant la conférence PlayStation, officiellement dévoilé en mai dernier avec une date de sortie fixée pour le 8 novembre 2019, Death Stranding ne cesse de fasciner autant qu’il nous inquiète. En effet, depuis son annonce il y a plus de trois ans, le jeu semble partir dans toutes les directions et nous avons du mal à vraiment le cerner et comprendre ce qu’il va nous proposer. En tout cas, nous apprenons aujourd’hui que Monsieur Hideo Kojima, papa de la fameuse série Metal Gear Solid qui a fondé son studio Kojima Productions en 2016 pour devenir indépendant et créer Death Stranding s’est entouré d’une toute petite équipe pour développer sa future production.

Death Stranding : L’oeuvre d’un petit studio indépendant ?

C’est lors d’une interview accordée aux revendeurs Gamestop que Hideo Kojima est revenu sur son studio Kojima Productions et de son effectif. Alors que l’on pourrait penser qu’il s’agit du prochain gros AAA (Triple A, les blockbusters de l’industrie du jeu vidéo), Hideo Kojima pourrait nous faire doucement comprendre que Death Stranding est en réalité une petite production indépendante avec une toute petite équipe derrière ce jeu mystérieux.

C’une des raisons pour lesquelles cela a été rapide, c’est parce-que je fais toute la planification, design et production, et cela me force à prendre des décisions rapides. Il n’y a pas de temps mort. Alors que d’autres développeurs ont des personnes qui travaillent sur les combats de boss pendant que d’autres font les cutscenes, cela rend chaotique le moment ou il faut tout assembler. Mais notre équipe n’est que d’environ 80 personnes, alors qu’habituellement les grosses équipes sont de 300 ou 600. C’est ce qui me permet, avec le peu de temps et de personnes, ainsi que les feedback que je donne, de faire un jeu avec un court temps de développement.

Seulement 80 personnes pour un titre qui est tout de même assez impressionnant graphiquement et qui promet pas mal d’heures de jeu c’est assez remarquable. Reste à voir maintenant ce que le jeu vaudra lors de sa sortie.

Ce que nous retenons à ce jour, malgré les premiers aperçus convaincants en vidéo sur le côté graphique, c’est que le moteur du jeu et la physique semblent un peu dépassés. Pour ce qui est de son intérêt, personne ne le comprend vraiment à ce jour. Son créateur lui-même semble ne pas la connaître si l’on en croit ses déclarations la semaine dernière lors du Tokyo Games Show.

Que cela soit vrai ou non, cela ne rassure pas vraiment. À trop vouloir perdre les joueurs, Kojima ne risque-t-il pas d’en décourager certains ? La réponse début novembre !