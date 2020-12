Ce travail universitaire remet en cause la théorie des bulles de filtres

La théorie des bulles de filtres est désormais très populaire. Initié par l’écrivain américain Eli Pariser, ce concept soutient que les algorithmes des réseaux sociaux ne nous proposent que des contenus liés à ce que nous aimons. L’utilisateur est alors enfermé dans une zone de confort idéologique et cela pose de vrais problèmes pour le débat démocratique. Les citoyens ne sont plus en mesure de se comprendre et s’enferment dans leurs positions. Les visions du monde deviennent irréconciliables et des risques de violence apparaissent.

Les appareils mobiles exposent à des sources plus diverses

Des chercheurs de l’Université de Pennsylvanie viennent de publier une étude qui remet en cause cette théorie. Ils ont en effet identifié une faille dans les travaux universitaires menés jusque là sur ce sujet : aucune ne se concentre sur ce que les gens lisent sur leurs appareils mobiles. Or selon ces derniers, les smartphones ont au contraire tendance à exposer les internautes vers une plus grande variété d’informations.

Pour mener à bien leur recherche, ils ont analysé la consommation d’actualités de dizaines de milliers d’Américains sur une période de cinq ans sur leurs ordinateurs de bureaux, leurs tablettes et leurs téléphones. Ainsi, ils ont constaté que lorsque les utilisateurs s’informent sur un ordinateur, l’ensemble des sources est assez restreint. Dès qu’ils passent sur mobile en revanche, l’éventail est bien plus large.

Pour expliquer ces résultats, les auteurs estiment que la structure des applications mobiles et des agrégateurs de nouvelles amène les gens à cliquer sur des sujets plus variés. Cela les amène sur des sites sur lesquels ils ne se rendraient pas sur un ordinateur.

Enfin, les scientifiques ont aussi fait une constatation de taille : plus de la moitié des internautes étudiés ne consultaient pas la moindre information en ligne. Un élément à prendre en compte car ces derniers peuvent être plus facilement touchés par des tentatives de désinformation et de manipulation.