Certains iPhone vont devenir inutilisables si vous n’écoutez pas Apple

Il fut commercialisé jusqu’en septembre 2013 et soyons honnête, il n’existe plus beaucoup de personnes qui le possède encore dans leur poche de nos jours. Lui, c’est l’iPhone 5. La sixième génération du smartphone d’Apple, qui avait été présenté un an avant, en septembre 2012. Aujourd’hui, Apple veut rappeler à l’ordre ses rares clients, en leur imposant une échéance limite, pour mettre à jour leur appareil.

L’annonce vient d’être faite, et chaque propriétaire de l’iPhone 5 reçoit en ce moment même un message d’avertissement. Dans son contenu, la firme de Cupertino explique qu’il faudra impérativement se procurer iOS 10.3.4. En cas de non-respect, leur iPhone sera tout simplement plus utilisable.

Une mise à jour pour sauver votre iPhone 5

L’annonce a de quoi cibler une infime partie de clients, mais il ne serait pas étonnant qu’Apple choisisse de poursuivre cette méthode pour les smartphones suivants, à commencer par l’iPhone 6. Au fil du temps, les smartphones ne peuvent plus être mis à jour par les dernières versions de l’OS du téléphone, et la sécurité de l’appareil en est moins importante. Pour rappel, l’iPhone 6 classique est déjà atteint par cette règle, et le smartphone doit se contenter des dernières versions d’iOS 12.

En substance, choisir de ne pas mettre à jour son iPhone 5 aura clairement des répercussions sur votre terminal, et Apple n’est pas gêné d’en informer ses clients. Pour faire simple, ne pas respecter cette demande de mise à niveau, c’est accepter quelque peu que votre smartphone devienne pratiquement inutilisable. En effet, le message d’avertissement et la rubrique « Support » d’Apple décrivent que téléphone ne pourra plus accéder au réseau.

La coupure vous écartera donc de la navigation web sur Safari par exemple, mais également de votre messagerie électronique et de votre compte iCloud. Pour le service iCloud d’ailleurs, il ne sera plus possible d’effectuer les mises à jour. En d’autres termes, votre iPhone 5 deviendra inutilisable.

Une ultime voie de recours

Imaginons que l’un d’entre vous, possesseur d’iPhone 5 mais ne l’utilisant pas au quotidien, passe à côté de l’échéance d’Apple. Son terminal sera donc en quelque sorte bloqué, ou plutôt écarté de la toile pour une question de sécurité.

Mais une énième solution restera possible pour pouvoir retrouver l’usage de son téléphone. Il restera effectivement la possibilité de restaurer l’iPhone 5 avec l’aide d’un PC ou d’un Mac, en passant par iTunes. Une manipulation forcément plus complexe et exigeant d’avoir un ordinateur, alors nous ne pouvons que vous conseiller de réaliser dès maintenant la mise à jour demandée.

D’autres appareils concernés

Terminons-en sur une note importante. Si Apple surgit de nulle part avec cette annonce à l’échéance toute proche, ce n’est pas pour rien. Un bug sur la partie GPS de l’iPhone 5 semble relativement grave pour le fonctionnement du smartphone, et Apple utilise majoritairement sa dernière mise à jour d’iOS pour mettre à niveau l’ancien smartphone sur le plan sécurité.

Mais l’iPhone 5 – malgré sa nature très exposée à ce bug au GPS – n’est pas le seul modèle visés par Apple. La firme de Cupertino souhaite également alerter ses utilisateurs d’iPhone 4S, l’iPad 2 ainsi que de l’iPad de quatrième génération. Pensez-donc à bien suivre les messages d’avertissement d’Apple, si vous souhaitez conserver vos smartphones et tablettes en état de marche.