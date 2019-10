Après 3 semaines, iOS 13 est déjà sur plus de 50 % de tous les iPhone

Apple rappelle une fois de plus l’un des avantages d’avoir un iPhone au lieu d’un smartphone Android proposé par des marques comme Samsung, Xiaomi ou Huawei.

Comme le rapporte The Verge, les statistiques de l’entreprise indiquent qu’à ce jour, soit trois semaines après le déploiement de la version stable d’iOS 13, celle-ci est déjà installée sur 55 % de tous les iPhone lancés par Apple durant ces 4 dernières années.

Et 50 % de tous les iPhone utilisent déjà iOS 13.

Visiblement, la présence de nombreux bugs sur iOS 13 n’a pas dissuadé les utilisateurs d’iPhone à installer cette nouvelle version de l’OS dès que celle-ci était disponible.

Pour rappel, parmi les nouveautés proposées par Apple, cette année, il y a le mode sombre, un moyen de bloquer les appels d’inconnus ou encore de nouveaux emojis.

L’une des bonnes raisons de choisir l’iPhone

Comme chaque année, le contraste est frappant par rapport au déploiement de la nouvelle mouture d’Android, dont Google n’a pas encore donné les statistiques.

D’ailleurs, lors de la conférence WWDC au mois de juin, Tim Cook n’a pas manqué d’ironiser sur cette situation. À l’époque, iOS 12 était présent sur 85 % des appareils d’Apple en utilisation tandis qu’Android 9 n’était encore installé que sur 10 % des appareils Android.

Bien entendu, sur ses smartphones Pixel, Google essaie de proposer des mises à jour aussi rapides que celles des iPhone. Mais en ce qui concerne les appareils proposés par d’autres marques, le processus est plus lent à cause du fait que le déploiement de ces mises à jour Android dépend de plusieurs acteurs, dont Google, les constructeurs, les fournisseurs de composants et parfois aussi les opérateurs.

Évidemment, il y a de bons et de mauvais élèves. Dans le cadre d’une étude, la société Counterpoint a conclu que la marque Nokia, proposée par HMD, serait actuellement la plus rapide pour déployer les mises à jour d’Android.