Ces 10 films Disney dont vous n’avez sans doute jamais entendu parler [1/2]

Les films Disney se multiplient à l’écran, mais on a parfois l’impression de voir et revoir les mêmes histoires à peine modifiées ou légèrement adaptées. Pourtant, Disney propose de vraies petites perles, à regarder de toute urgence ou bien à éviter à tout prix. On fait un petit tour d’horizon pour vous.

Coquin de printemps

On ne va pas vous mentir, ce film est plutôt étrange. Sorti en 1947, il mélange images d’animation et prises de vue réelle. Vous avez sans doute vu au moins une moitié de cette œuvre composée de deux courts métrages : Bongo, roi du cirque et Mickey et le haricot magique.

Gus

En entendant le prénom « Gus », les fans inconditionnels de Disney pensent sans doute à Cendrillon. Et pourtant. La mule de Disney qui a eu le droit à un film improbable mérite sa place au panthéon des animaux les plus étranges de Disney. Attention, il faut avoir une petite appétence pour le football américain et les œuvres cinématographiques improbables.

Les Robinsons des mers du sud

Direction 1960 pour un livre adapté en film éponyme qui sera un véritable succès auprès de tous les publics. Une œuvre plutôt moralisatrice, mais qui a reçu un accueil particulièrement positif pour l’époque. Les critiques pointaient surtout le manque de réalisme mais on vous conseille tout de même de prendre le temps d’y jeter un œil.

Davy Crockett, roi des trappeurs

C’est ce que l’on peut qualifier d’œuvre magistrale pour Disney dans les années 40 puis 50. À la base, il s’agissait d’une série pour ABC qui est finalement devenue un film en 1955. Pour l’époque, le résultat est plutôt révolutionnaire, notamment avec des.. insultes. Pour le plaisir de revoir Fess Parker.

L’espion aux pattes de velours

Impossible de ne pas craquer face au nom de cette œuvre qui parle initialement d’un… chat ! On parle donc d’un félin, de beaucoup d’argent et d’un otage apeuré. Le résultat s’avère très drôle. A voir.