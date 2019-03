Ces 10 séries qui font leurs adieux en 2019 [2/2]

Les psychologues vous diront que l’amour dure 3, 7 ou encore 10 ans. Les romantiques, vous expliqueront eux que le vrai amour est éternel. Les showrunners ne font pas autant de sentiment et n’hésitent pas à couper les ailes de leurs séries, souvent trop tôt à notre goût. On vous dévoile la suite et fin de notre top 10 des séries qui vont disparaître en 2019.

Jane The Virgin

Il en faut pour tous les goûts dans notre petite sélection. Jane the Virgin, c’est un peu la Vierge Marie 2.0 qui devient enceinte après une insémination artificielle accidentelle. Elle garde l’enfant et nous entraîne dans ses aventures surprenantes…

Elementary

Élémentaire ma chère Watson ! Cette série a su rajeunir un peu le mythe de Sherlock Holmes, tout en évitant les pièges du duo civil/flic qui est désormais un récurrent des séries. On aurait bien voulu en avoir plus, mais 154 épisodes représentent déjà un total honorable.

Gotham

Gotham, c’est une série qui ne sait pas vraiment sur quel pied danser. Avec la jeunesse de Bruce Wayne et la métamorphose de sa ville chérie, on aura surtout un programme trop irrégulier. Sa 5e saison confine parfois au virtuose mais ne saurait effacer certains errements du passé.

Orange is The New Black

Si le pitch de Orange is the New Black nous avait été présenté il y a quelques années, on n’aurait pas forcément parié que Piper Chapman et ses co-détenues tiendraient aussi longtemps. Mais toutes les bonnes choses ont une fin…

Game of Thrones

Comme nous, vous comptez sans doute les jours qui vous séparent encore du retour de Jon, Danereys, Tyrion et les autres. Mais, chaque jour qui passe nous rapproche aussi un peu plus de la fin du programme. Cette huitième saison sera aussi la dernière de ce programme qui aura réussi l’exploit de rendre la fantasy « mainstream ». On espère désormais que les séries dérivées réussiront à faire se poursuivre la magie.