CES 2019 : Garmin dévoile sa nouvelle montre connectée vívoactive 3 Music

Et une de plus ! Après l’innovante montre connectée de Matrix, l’entreprise américaine Garmin vient de lancer sa nouvelle smartwatch vívoactive 3 Music à l’occasion du CES 2019, le plus grand salon mondial des nouvelles technologies qui se tient en ce moment à Las Vegas, dans le Nevada.

Si elle ressemble à la plupart des autres appareils de sa catégorie, elle s’en distingue toutefois par sa connectivité : en effet, c’est la première montre de la marque à être équipée d’une puce LTE lui donnant accès au réseau 4G. Le système a été imaginé en partenariat avec Verizon, l’un des principaux opérateurs des États-Unis.

Quelle est la fiche technique de la montre Garmin vívoactive 3 Music ?

Équipé d’un écran Corning Gorilla Glass 3 et étanche jusqu’à 5 ATM, la vívoactive 3 Music a l’air résistante et peut donc se porter sous la douche ou en faisant du sport, sans craindre le moindre problème. Son bracelet de 20 mm, quant à lui, est fait de silicone et est interchangeable.

La résolution de l’écran se limite à un petit 240 x 240 pixels, et le poids du wearable atteint 39 grammes. Bien évidemment, l’outil pourra servir de tracker d’activité : ainsi, selon Garmin, 7 sports différents peuvent être mesurés avec lui. Les fonctionnalités plus classiques, comme le chronomètre, le minuteur ou l’alarme, sont aussi de la partie.

Côté capteurs, on a le droit à un GPS intégré ainsi qu’au système GLONASS. Le tout est complété par un gyroscope, un thermomètre, ainsi qu’un accéléromètre.

Combien coûte la vívoactive 3 Music ?

Contrairement au Vívosmart 4 présenté plus tôt dans l’année, le tarif de ce nouveau modèle sera assez élevé : comptez 299,99$, pour une disponibilité d’ici 5 à 8 semaines.

À ce prix-là, vous aurez heureusement la chance de pouvoir télécharger et écouter de la musique directement depuis la montre, avec Deezer par exemple, et bientôt Spotify. Pour en profiter, le mieux sera d’y appairer un casque ou des écouteurs connectés en Bluetooth.

