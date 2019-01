CES 2019 : Honda vous laisse faire vos courses depuis votre voiture

Commander depuis le tableau de bord

Avec les années, notre tableau de bord est devenu de plus en plus chargé. Au début, ce sont des informations comme notre vitesse ou notre consommation qui ont fait leur apparition. Désormais, certains, n’hésitent plus à y installer une télévision. Mais avec Honda les choses sont en train de passer à l’étape suivante. Une technologie qui devrait encore réduire notre capacité d’attention.

L’entreprise vient de dévoiler au CES 2019 la nouvelle version de son système Honda Dream Drive que l’on voit évoluer peu à peu depuis le CES 2017. Comme chez General Motors, l’objectif de l’entreprise est de permettre aux utilisateurs de faire des achats directement depuis le tableau de bord. Il peut s’agir de nourriture ou d’essence par exemple, sans avoir besoin d’ouvrir son portefeuille.

L’avenir de la voiture autonome pour Honda

Honda a mis les moyens pour rendre cette technologie viable. On trouve ainsi des accords avec Visa, Mastercard et Paypal. L’idée n’est pas de se limiter aux achats mais aussi d’avoir une dimension orientée services avec des réservations pour le restaurant, des places de cinéma ou des livraisons.

Les passagers ne sont pas oubliés. Ils peuvent aussi regarder des films, écouter de la musique, lire des BD (un partenariat avec DC est au programme) et jouer à des jeux de réalité mixte. L’ensemble est toutefois plutôt mobile et non lié au véhicule puisque tout se passe à travers les smartphones des personnes présentes dans le véhicule.

Pour l’instant, c’est encore du prototype et on ignore quand Honda compte passer à la phase de production mais puisque la concurrence est déjà lancée, on peut imaginer que cela ne devrait pas tarder. Avec le développement des voitures autonomes, ce genre de technologie représente de toute façon l’avenir.

Source