CES 2019 : IBM dévoile son ordinateur quantique

Une présentation qui fait envie d’IBM

C’est une annonce particulièrement intéressante que vient de faire l’entreprise IBM lors de son passage au CES. La compagnie a en effet dévoilé le premier ordinateur quantique prévu pour un usage commercial, le « IBQ System 1« , le « premier système quantique intégré au monde » comme le résume Ginni Rometty, la PDG d’IBM.

Pour l’instant, on en est encore aux prémices de cette technologie et c’est pour cette raison sans doute que le communiqué de presse est encore avare en informations. On parle donc d’un ordinateur de 20 qubits, l’unité d’information quantique. L’entreprise est formelle, il s’agit bel et bien d’un ordinateur viable, une machine testée en laboratoire.

Une technologie à prendre avec des pincettes

Vous l’aurez compris, l’idée n’est bien sûr pas de proposer un appareil pour le quidam moyen, ce sont les entreprises qui sont visées. IBM compte mettre à disposition un package complet permettant de se lancer tout de suite, y compris les équipements nécessaires pour le refroidissement.

Si l’idée est séduisante, elle montre surtout une sorte de fascination pour la technologie quantique, appliquée au monde de la science-fiction jusqu’à présent. Le grand public n’en voit pas trop l’intérêt au-delà de cet aspect.

Mais le fait est que dans le même temps IBM ne peut pas vraiment aller au-delà du simple coup de pub pour l’heure. Il faut y voir une sorte d’usage de buzzword, prêt à déchaîner les passions dans la presse généraliste. Pour l’instant, on est encore loin d’un vrai ordinateur quantique et surtout il n’y a pas de date de commercialisation. L’information principale se trouve sans doute bien là.

Toutefois, le fait que l’entreprise se positionne sur cette dimension pourrait aussi dénoter une tentative de tâter le terrain. Pour l’instant, la dimension quantique en restera limitée aux capteurs ou encore à la cryptographie- Les choses n’en resteront pas là très longtemps…

