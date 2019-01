CES 2019 : JBL annonce une nouvelle gamme d’écouteurs sans fil

Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones : Découvrir ou Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones :ou lire notre article

Comme l’an dernier, JBL profite de sa venue au CES pour lever le voile sur plusieurs nouveaux produits qui composent une nouvelle ligne d’écouteurs entièrement sans fil.

JBL étend sa gamme d’écouteurs sans fil True Wireless

Comme l’indique l’entreprise américaine, les écouteurs sans fil gagnent en popularité au fur et à mesure des années qui passent, si bien que ces dispositifs représenteraient environ 39% des revenus issus du marché des casques audio. Par conséquent, JBL dévoile une nouvelle ligne dont chaque modèle correspond à un besoin particulier.

JBL Tune 120TWS

En termes de caractéristiques techniques, les JBL Tune 120TWS disposent d’environ 16 heures d’autonomie, tandis qu’une charge rapide de 15 minutes permettra de retrouver une heure supplémentaire de musique. Comme c’est souvent le cas, les écouteurs sont fournis avec un étui de charge dont l’autonomie peut aller jusqu’à 12 heures.

De plus, les écouteurs permettent un accès privilégié à un assistant vocal tel que celui de Google ou d’Apple. Pour sa part, Alexa n’est pas mentionné dans le communiqué de presse. Les JBL Tune 120TWS bénéficient du son JBL PureBass, propre à la marque américaine.

Les JBL Tune 120TWS seront disponibles en blanc, noir ou bleu dès le printemps 2019 au tarif de 99,99 euros.

JBL Reflect Flow

Les JBL Reflect Flow s’adressent à une cible plus sportive, si bien que les fonctionnalités sont adaptées à la pratique d’une activité physique. Outre l’étanchéité et la certification IPX7, le dispositif dispose de 30 heures d’écoute et d’un boîtier de 20 heures d’autonomie.

Cette deuxième paire d’écouteurs a aussi l’avantage d’embarquer les technologies TalkThru et Ambient Aware. La première permet d’atténuer le son afin de pouvoir répondre lors d’une discussion par exemple, tandis que la seconde offre la possibilité aux utilisateurs d’entendre les bruits environnants. Comme les premiers écouteurs de cette liste, les JBL Reflect Flow offrent un accès aux assistants intelligents de Google et Apple.

Le dispositif sonore sera disponible dès l’été 2019 et coûtera 149 euros. Les écouteurs seront commercialisés en noir et en bleu glacier.

JBL Endurance Peak

Ces écouteurs s’adressent spécifiquement aux sportifs qui pratiquent des activités particulièrement intenses et qui ont besoin que leurs écouteurs puissent résister le temps de la séance. Également étanches et certifiés IPX7, les JBL Endurance Peak promettent 28 heures d’écoute et un boîtier de charge de 24 heures d’autonomie.

Plusieurs technologies sont intégrées à l’appareil, à l’exemple du PowerHook, un dispositif qui permet d’allumer ou d’éteindre les écouteurs lorsqu’ils sont mis ou retirés. Quant aux technologies TwistLock et FlexSoft, elles permettent aux écouteurs de ne pas tomber de vos oreilles, peu importe l’activité sportive.

Déjà disponibles en noir, les écouteurs sans fil JBL Endurance Peak sont proposés au tarif de 149 euros.

UA True Wireless FLASH

Les écouteurs Under Armour sont les écouteurs les plus haut de gamme de cette nouvelle ligne de produits. Comme l’indique le communiqué, ils ont été conçus pour des coureurs par des coureurs. La technologie étanche UA Storm Proof et la certification IPX7 leurs permettent d’être totalement résistants à la transpiration comme aux intempéries. Ils bénéficient de 5 heures d’autonomie et jusqu’à 25 heures avec l’étui sans fil.

Comme le précédent modèle, les UA True Wireless FLASH profitent des technologies TalkThru et Ambient Aware, mais aussi de l’option Ambient Aware, avec laquelle il est possible d’entendre les bruits ambiants. Trois tailles d’embouts sont fournies pour que les écouteurs puissent être ajustés comme il se doit.

Les écouteurs devraient être disponibles en janvier sur les deux sites web au tarif de 179 euros.