Fondé à Rennes en 2015, Klaxoon souhaite rendre les réunions professionnelles en équipe plus dynamique en encourageant les participants à interagir grâce à l’aide d’outils numériques. De fait, la solution exploite le questionnement et la participation de toutes les personnes présentes avec des sondages, des nuages de mots et autres.

La startup rassemble plus d’un million d’utilisateurs dans 120 pays à travers le monde.

TeamWork Tour : 11 semaines pour conquérir les États-Unis

Avec son bureau à New-York, la startup française est déjà bien implantée aux USA. Lors d’un événement au CES 2019 elle vient de dévoiler son projet #TeamWork tour qui va durer du 8 janvier au 8 mars. Un camion aux couleurs de la marque partira du CES à Las Vegas pour terminer au SWSW d’Austin.

Pendant 11 semaines, les équipes de Klaxoon vont traverser 16 villes américaines pour présenter leur nouvelle solution Klaxoon 3, mais pas seulement. Nous avons pu essayer l’expérience du camion Klaxoon, et il permet en une vingtaine de minutes de comprendre l’utilité et de prendre en main la solution.

Ce voyage est, pour Anne-Lyse Garçon, une occasion idéale pour sonder les professionnels sur leurs usages et leurs besoins. Ces onze semaines permettront une large enquête pour sourcer de nouvelles problématiques et y répondre. Le TeampWork Tour permettra aussi à la startup d’être au contact de ses clients existants pour améliorer constamment son produit.

Klaxoon annonce de nouvelles fonctionnalités pour sa version 3

Au CES, la jeune pousse française a eu l’occasion de présenter Klaxoon 3, la plateforme online tournée vers l’optimisation des réunions professionnelles. Baptisée « Questions », une nouvelle fonctionnalité fait écho à la volonté de la startup de créer de l’engagement lors de ces assemblées. Comme elle l’explique, cette nouveauté permet également de faire renaître l’art de la question que possèdent tous les enfants, mais que les adultes perdent parfois dans le quotidien.

. @KlaxoonFR facilite le travail a distance. Un gros focus est fait sur le Brainstorming #CES2019 pic.twitter.com/ZDD8DVtXvn — Presse-citron #CES2019 (@pressecitron) 9 janvier 2019

Plus concrètement, « Questions » permet d’interpeller plusieurs participants à l’aide d’une problématique ouverte, ce qui encourage la mobilisation de l’intelligence collective. Par la suite, les réponses peuvent être classées facilement pour être plus lisibles, organisées, mais aussi partagées.

Selon la startup, cette fonctionnalité multiplie par cinq le nombre de réponses tout en rendant ces dernières beaucoup plus créatives.

L’autre nouveauté concerne l’arrivée de « Brainstorm » , un outil de brainstorming qui synchronise les différentes équipes pour participer à une réunion. De cette façon, tous les participants peuvent utiliser cette fonctionnalité, qu’ils soient dans la pièce où se déroule la réunion, chez eux ou à l’étranger par exemple. Plusieurs médias différents peuvent être utilisé afin que chacun puisse répondre avec le support qui lui convient le mieux, qu’il s’agisse de texte, d’image, de dessins ou de musique. Pour se faire, il est possible d’ajouter ces derniers grâce à la prise en compte de plateformes tierces telles que Spotify et Deezer.

Très complet l’outil « Brainstorm » bénéficie de trois modes de visualisation des idées respectivement baptisées Board, Colonne et Liste. Le premier se concentre sur l’idéation et le design thinking tandis que le deuxième bénéficie du mode Kanban (à faire, en cours et fait), adapté à gestion de projet.

Lancée en novembre 2018, la collaboration entre Microsoft et Klaxoon a aussi donné lieu au lancement de « Suggestion », une fonctionnalité basée sur l’intelligence artificielle qui propose des actions à effectuer vers des plateformes tierces.

L’autre point important est l’arrivée d’une application Klaxoon iOS et Android qui comprend toutes les fonctionnalités de la plateforme initiale et les notifications.

La version Klaxoon 3 est disponible depuis le 8 janvier au tarif de 19 dollars, sur un modèle d’inscription SaaS, précise la startup.