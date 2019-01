CES 2019 : Kohler vous promet des toilettes « immersives »

Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones : Découvrir ou Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones :ou lire notre article

Kohler empile les gadgets

Nous sommes seulement en marge du début du CES 2019 et on vient déjà d’atteindre un certain niveau dans le domaine des accessoires « surprenants ».

L’entreprise Kohler qui frise les 150 ans d’âge a en effet présenté des… toilettes intelligentes. Comme nous, cette annonce, vous surprend sans doute. Mais non, l’idée de Kohler est de transformer vos toilettes en un endroit agréable à vivre, presque parfait. Au menu, des enceintes, un éclairage d’ambiance et surtout le contrôle vocal avec Alexa. Le Numi 2.0 Intelligent Toilet de Kohler semble presque tout droit sorti du rêve d’un savant fou. Pourtant, il est bien présenté à l’occasion du CES 2019 à Las Vegas.

Des toilettes trop intelligentes ?

Du côté de Kohler, on doit être content de toutes les retombées médiatiques. Ce projet surprenant de toilettes intelligentes est décliné à l’infini sur des sites web, un peu partout sur la planète. Même nous on a craqué !

Kohler dans son communiqué joue la carte d’une expérience de rêve et « complètement immersive ». Vous aurez même le droit de sélectionner la température du siège chauffant. On s’attend presque à lire au détour du communiqué de presse les buzzzwords « intelligence artificielle » ou « big data ». Heureusement, il n’en est rien. Le cas échéant, on se serait posé des questions sur la vision que l’entreprise peut avoir des toilettes.

Pour rappel, l’an dernier, on avait déjà eu un premier modèle avec une douche et un miroir intelligent. Si vous souhaitez une salle de bain (sur)connectée, c’est sans doute là qu’il faut que vous alliez vous fournir. Attention quand même, les toilettes vous coûteront 7000 dollars ou 9000 dollars si vous souhaitez la version noire…