CES 2019 : la magie de la tech

Un seul mot pour qualifier le CES : vaste. Les milliers de startups et de géants de la tech se côtoient pendant plusieurs jours avec un seul Graal en vue : proposer LE produit qui fera parler cette année. Même avec 5 années d’expérience, il est difficile de faire le tri, et surtout de faire des choix. Voici en vidéo quelques faits marquants de ces deux premiers jours (officiels) du salon, en attendant une vidéo dédiée aux startups et grands groupes français.



LG réussit son coup

Alors que la 8K était dans toutes les têtes, c’est finalement une TV 4K qui a fait le plus gros buzz de ce CES 2019. La LG Signature OLED TV R propose une dalle de 65″… enroulable. Alors que les prototypes d’écrans pliables étaient très nombreux l’année dernière, c’est le premier produit à le présenter au grand public qui semble avoir une vraie application.

Lorsque votre télévision est éteinte, elle s’enroule à l’intérieur du caisson contenant le système son, ce qui réduit considérablement l’encombrement (physique et visuel). En plus de cela, l’entrée du stand de la marque était l’endroit à ne pas rater avec des écrans pliables sur des dizaines de mètres, effet waouh garanti.

Cachez-moi cette encoche

Le marché du smartphone en 2019 semble avoir un objectif majeur : cacher l’encoche, démocratisée par l’iPhone X. Le CES est l’occasion parfaite de voir tous les fabricants pour comprendre leurs solutions. La première ? Un écran à l’arrière comme sur le Nubia X.

Même si la techno est remarquable, la prise en main n’est pas intuitive et il faudra améliorer le concept pour l’étoffer. Deuxième solution, l’écran troué, avec une place laissée uniquement à la caméra comme sur le Samsung A8S ou le Honor View 20.

Dernière solution, déjà en vogue depuis plusieurs mois : le slider. Elle semble pour moi la plus intéressante à l’heure actuelle, et c’est, quelque part, un retour aux sources pour les téléphones mobiles.

CES = gadgets

On peut passer des milliers d’heures sur une seule édition du CES. S’arrêter à tous les stands est tout simplement impossible, et les gadgets sont un peu partout. Deux m’ont particulièrement sauté aux yeux cette année. Le premier est une baguette magique connectée, qui permet aux enfants de s’initier de façon ludique à l’électronique et au code.

Le second est un échiquier autonome, sur lequel les pièces bougent toutes seules. Inutile, donc indispensable.

Rendez-vous donc demain (si tout va bien) pour la dernière vidéo du salon consacrée à la présence française, une nouvelle fois remarquable. Si les vidéos vous plaisent, pensez à vous abonner.