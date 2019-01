CES 2019 : Ça y est, le téléviseur « enroulable » de LG a une date de sortie

Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones : Découvrir ou Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones :ou lire notre article

Le constructeur LG a profité du CES pour dévoiler une technologie qui fait rêver de nombreuses marques et de nombreux utilisateurs depuis des années maintenant. En effet, il s’agit là d’appareils dont l’écran pourrait se plier, à l’exemple de ce téléviseur « enroulable ».

LG s’attelle à la conception des téléviseurs du futur

Nul doute que la technologie présentée par LG est impressionnante, en ce qu’elle pourrait représenter un immense gain de place uniquement basé sur le pliage de l’écran. OLED et d’une taille de 65 pouces, ce dernier a la capacité de se plier afin de disparaitre entièrement dans le meuble, avant de se déplier et retrouver sa rigidité, sur l’ordre de l’utilisateur.

L’entreprise a également souhaité rassurer les potentiels utilisateurs sur la durée de vie de cet écran « enroulable », d’apparence plus fragile qu’une technologie traditionnelle. Pour se faire, LG a indiqué que ce dernier pourrait se plier et se déplier 50 000 fois avant que ses capacités ne commencent à décliner.

Baptisé LG Signature OLED TV R, ce téléviseur a également la capacité de supprimer le letterboxing en se pliant en partie pour supprimer ces fameuses bandes noires qui apparaissent parfois à la verticale sur les écrans traditionnels.

Si aucun prix n’a été donné, LG a tenu à préciser que ce modèle faisait partie de sa gamme 2019, ce qui laisse à penser que le téléviseur « enroulable » devrait voir le jour cette année. De plus, le média spécialisé The Next Web va jusqu’à donner une date plus précise en annonçant qu’il sera commercialisé dès le mois de mars 2019.

Malgré tout, il ne faut pas prendre cette hypothèse pour un acquis, puisqu’il ne serait pas étonnant que le constructeur prenne du retard, à l’instar de certaines entreprises qui souhaitent développer un smartphone à écran pliable.

Source