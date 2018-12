CES 2019 : La Poste emmène 8 postiers qui présenteront les innovations du Groupe aux visiteurs

Le CES est l’un des rendez-vous majeurs de La Poste, qui compte parmi les acteurs français les plus visibles à ce gigantesque salon high-tech. Comme l’année passée, La Poste y a convié quelques postiers, partants pour remplir la mission d’ambassadeurs des innovations du Groupe. Pour tenter d’obtenir leur place à Las Vegas, les postiers devaient réaliser une vidéo sur le thème du colis du futur. Ils sont huit, que le sujet a particulièrement inspiré, à avoir été sélectionnés dans toute la France. Réunis à Paris pour une journée de briefing sur le déroulé du CES, nous les avons rencontrés.

L’excitation était palpable. Aucun d’entre eux n’a jamais voyagé aux Etats-Unis. Pour Charlotte, factrice guichetière en Bourgogne, ce séjour à Las Vegas va même lui donner l’occasion de prendre l’avion pour la première fois. « Nous partons 8 jours et pour moi, ce voyage va être une double découverte : les Etats-Unis et le CES. Cela promet d’être très enrichissant ». Cyril, chargé de clientèle, explique avoir dû demander un passeport pour l’occasion car il n’est jamais sorti d’Europe. Les postiers prennent ce rôle très à cœur, comme en témoigne Céline, postière près de Toulouse. Depuis septembre, une australienne récemment installée dans son village lui donne des cours d’anglais chaque semaine, pour qu’elle soit plus à l’aise dans les échanges avec les visiteurs du CES.

« Montrer qu’on innove et qu’on développe les offres en écoutant les clients »

Ces 8 postiers vont en effet jouer le rôle d’ambassadeurs de La Poste sur ce salon. Ils connaissent bien la plupart des innovations, certaines faisant déjà partie de leur quotidien. C’est le cas par exemple de Veiller sur mes Parents, que plusieurs d’entre eux citent comme leur innovation coup de cœur, celle qu’ils seront particulièrement fiers de présenter à Las Vegas.

Il s’agit d’un service de La Poste qui permet aux facteurs de passer régulièrement prendre des nouvelles de personnes souvent âgées et isolées, doublé d’un système de téléassistance. VSMP, comme ils le nomment, facilite donc le maintien des personnes âgées à domicile. Une extension naturelle du rôle des facteurs ? Cela ne fait aucun doute pour Sébastien, facteur à Chambéry en Savoie. « Les gens ont compris la légitimité de ce service car on passe partout et tous les jours ». Il sera particulièrement à l’aise pour présenter VSMP qu’il commercialise et installe depuis quelques mois. Stéphane, venu de Castres, confirme. Il travaille à La Poste depuis 18 ans et rappelle ce qu’incarnent les facteurs : « On est un métier de proximité, on est proche des gens et les personnes âgées ont souvent un bon contact avec le facteur ». Ce nouveau service a également l’intérêt de diversifier son métier. « Ça change, on ne fait pas que des tournées ».

Au CES, c’est une toute nouvelle extension de Veiller sur mes Parents qui sera dévoilée : la téléassistance connectée VSMP. Charline, factrice dans le Finistère et passionnée de nouvelles technologies, est très enthousiaste sur cette nouvelle offre boostée à l’IoT, avec des capteurs connectés positionnés au domicile. Ces capteurs permettent de détecter une inactivité anormale et de prévenir de manière autonome le centre d’assistance en cas de malaise et d’incapacité d’appuyer sur le bouton. Ces capteurs peuvent également rendre compte de mesures et fournir des donnés aux aidants, facilitant la prévention. C’est la geek de l’équipe et elle prend sa mission très à cœur : « Au CES, je vais présenter les innovations, représenter le groupe, montrer qu’on innove et qu’on développe les offres en écoutant les clients ».

« Tous ces services connectés, on les vit au quotidien »

L’Identité Numérique est la seconde innovation qui plaît particulièrement aux postiers ambassadeurs. Elle consiste pour les facteurs à se rendre au domicile des clients qui ont pris rendez-vous, afin de vérifier l’exactitude des données qui figurent sur leur carte d’identité ou leur passeport. Cela permet de créer leur « Identité Numérique », matérialisée sous la forme d’un numéro qui leur permet ensuite d’accomplir certaines démarches administratives plus facilement. Pour présenter l’Identité Numérique, Stéphane a bien révisé ses pitchs, en français et en anglais. « C’est important pour moi de sortir de ma zone de confort. Il faut s’adapter et de toute façon, ces services connectés, on les connait bien puisqu’on est sur le terrain et on les vit au quotidien ».

La simplification administrative, c’est le cheval de bataille de Digiposte+. Olivier est facteur à Sartrouville où il collecte les colis dans les entreprises. Pas particulièrement geek, il s’intéresse surtout à la science et aux avancées dans l’Intelligence Artificielle et la Blockchain. Digiposte+ est une innovation de La Poste qu’il affectionne car il l’utilise pour le « stockage et le rangement de toute sa paperasse ». Il apprécie le fait que tout cela puisse être automatisé et que les papiers administratifs soient pré-remplis. « J’y vois clairement des avantages concrets pour moi et donc cela me fera plaisir de partager et de l’expliquer aux visiteurs du CES ». Ce coffre-fort digital sera mis à l’honneur au CES, notamment sous l’angle e-santé, avec la possibilité d’y rassembler et de gérer ses documents de santé, de suivre ses remboursements, d’organiser ses démarches pour soi et pour les personnes dont on a la charge, et d’être notifié de rappels importants.



