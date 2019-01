CES 2019 : le russe Deus dévoilera son casque de réalité virtuelle Odin

Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones : Découvrir ou Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones :ou lire notre article

Deus se lance dans la VR avec un casque 4K proposant des images en haute résolution pour une expérience immersive de qualité, mais se démarque surtout de la concurrence avec un système de tracking permettant de couvrir une surface de 200 mètres carrés, en ayant recours à seulement deux stations ! Une prouesse que l’on peut saluer et qui ne manquera pas d’être mis en avant durant le CES dans les jours qui viennent.

Le russe Deus s’attaque au marché de la réalité virtuelle avec un casque Odin ultra performant

Le casque Odin est doté d’écran LCD d’une résolution de 2160 x 2160 pixels par œil, soit une définition totale de 4320×2160. La société Deus annonce aussi un taux de rafraîchissement de 90 Hz, une densité de 1057 pixels par pouce et un champ de vision de 110°. Le casque est donc relativement performant et se destinera avant tout aux professionnels, ce qui justifie d’ailleurs son prix que nous verrons en fin d’article. Notons que sauf erreur de notre part, il fait partie du trio des casques les plus performants du marché au niveau de la qualité visuelle.

Niveau connectique, vous pourrez le connecter à l’ordinateur par un câble VirtuaLink ou DisplayPort. Point non négligeable pour ceux qui investiront dans le casque avec une dominante Gaming, le casque est compatible avec la plateforme Steam VR.

Toutefois, ce que nous attendons de voir à l’œuvre sur le salon, c’est le système de tracking maison, baptisé Horus, Deus affirme que seules deux stations permettent de couvrir 200 mètres carrés, extensible à loisir en rajoutant des stations. Juste pour info et à titre comparatif, le système concurrent de stations Lighthouse 2.0 de Valve permet un tracking de seulement 36 mètres carrés.

Pour la commercialisation, il faudra attendre de voir ce que dira Deus au CES, mais visiblement pour démarrer, seule une version « pre » serait prévue à partir de février 2019 pour les développeurs et les entreprises. Le tarif sera de 1100 dollars, ce qui ne le place pas dans la catégorie des casques les moins chers du moment, alors que les leaders du secteur de la réalité virtuelle baissent au contraire les tarifs, afin de faciliter la démocratisation de la VR. Des rumeurs font toutefois état d’une version pour particulier durant l’été 2019… À suivre !