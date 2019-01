CES 2019 : le top du top du Gaming se nomme Predator Triton 900… et vaut 4000 dollars

Lors du CES 2019 Acer a présenté son Predator Triton 900. Un ordinateur portable à plus de 4.000 dollars doté d’un écran convertible original et surtout un monstre de puissance pour le gaming.

Un écran sur charnière pour le Predator Triton 900

Certains jeux vidéo nécessitent une configuration très musclée. Avec les ordinateurs portables pensés pour le gaming, l’écran est souvent le point faible. Aussi, le spécialiste taïwanais des ordinateurs Acer, a imaginé un ordinateur portable hybride doté d’un écran monté sur charnière. Il s’agit d’un montre de puissance pensé pour les gamers. Découverte de cette bête au design étrange entre le laptop et la tablette.

Annoncé lors de l’IFA 2018, Acer a donc attendu le CES 2019 pour dévoiler au public son Predator Triton 900. Ce qui est immédiatement frappant avec cet ordinateur portable, c’est son écran pouvant pivoter sur un axe horizontal. Cette charnière originale permet de basculer l’écran soit en mode ordinateur portable classique, soit en mode tablette. Deux autres modes sont aussi disponibles, le mode partagé vers l’arrière ou bien encore une disposition surélevée. L’écran à affichage 4K est évidemment tactile pour fonctionner dans toutes les positions.

Le Predator Triton 900 n’est pas qu’un simple appareil hybride ordinateur / tablette, c’est aussi un véritable monstre de puissance pour le gaming. La bête embarque effectivement un processeur Intel i7 de 8ème génération, ainsi que 32 Go de mémoire DDR 4 et deux SSD de 256 Go. L’ordinateur est équipé d’une surpuissante carte graphique Nvidia RTX 2080.

Le Predator Triton 900 sera vendu près de 4.000 dollars

Bien évidemment, de telles caractéristiques ont un prix élevé. Il faudra débourser 3.999 dollars pour l’acquérir soit environ 3.500 euros. Une somme que tout le monde ne peut débourser. Aussi, Acer a pensé à un petit frère plus abordable, le Predator Triton 500.

Bien que moins puissant, cette autre version n’a pas à rougir de ses caractéristiques à peine moindres. Ce petit frère sera commercialisé au prix de 1.799 dollars soir environ 1.570 euros. Les deux modèles seront disponibles à partir du mois de mars 2019 en Amérique du Nord. Aucune indication n’a été donnée sur la date de sortie en Europe, sans doute un peu ultérieure.