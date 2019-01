CES 2019 : Lenovo Smart Tab, une tablette deux en un avec Alexa

Le chinois Lenovo a profité du CES pour lever le voile sur une nouvelle tablette deux en un qui a l’avantage de faire aussi office d’enceinte vocale Alexa : la Smart Tab.

Lenovo se tourne vers les tablettes deux en un

Cette année, de nombreuses entreprises ont présenté un produit qui intégrait l’un des assistants vocaux populaires du marché, que ce soit Amazon Alexa ou son concurrent direct Google Assistant. Lenovo n’a pas dérogé à la règle en présentant la Smart Tab, une tablette tactile un peu particulière.

En effet, celle-ci peut très bien s’utiliser comme une tablette traditionnelle, mais aussi comme un assistant vocal, dès lors qu’elle est posée sur sa station d’accueil intelligente. Comme d’habitude, il suffit de prononcer une phrase débutant par « Alexa… » pour que l’assistant intelligent intégré à la tablette de Lenovo s’active. L’avantage est très certainement l’écran, une caractéristique technique qui peut parfois manquer aux utilisateurs d’un Amazon Echo traditionnel.

Ainsi, la Smart Tab a l’avantage de permettre d’accéder à des contenus multimédias, des informations ou encore la météo. Il est aussi possible de commander ses autres objets connectés à la voix, à l’exemple d’un four ou d’un éclairage.

Deux modèles sont disponibles : la Smart Tab M10 et la Smart Tab P10. Les deux modèles disposent d’un écran IPS de 10,1 pouces Full HD, d’un capteur d’empreintes digitales, d’un Snapdragon 450 et de l’OS Android Oreo.

La Smart Tab M10, elle est dotée de 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne, 2 haut-parleurs, un capteur avant de 2 Mpx et un arrière de 5 Mpx. Elle mesure 242 x 167 x 7 mm et pèse 440 grammes. Quant à la P10 de Lenovo, elle est dotée de 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, 4 haut-parleurs, une caméra avant de 5 Mpx et un arrière de 8 Mpx. Elle mesure 243 x 168 x 8 mm pour un poids de 480 grammes.

La Smart Tab M10 et la Smart Tab P10 coûtent respectivement 199,90 et 299 euros. Elles seront en vente à la fin du mois sur les sites web de Lenovo et Amazon.