CES 2019 : Nemeio propose un clavier e-Ink 100% personnalisable

Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones : Découvrir ou Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones :ou lire notre article

LDLC nous propose Nemeio, un clavier 100% personnalisable qui pourrait bien servir à de nombreuses personnes ayant besoin de faire des raccourcis spécifiques pour certains logiciels sans sans se rompre le canal carpien ou tout simplement pour des personnes ne jurant que par le clavier « Azerty », dans un pays qui ne connaît que le « Qwerty » !

Nemeio : un clavier 100% personnalisable

Concrètement, les touches (au nombre de 81) sont de petits écrans intégrant de l’encre électronique e-ink, cela permet donc de personnaliser ce que l’on souhaite au niveau de la touche. Par exemple, de mettre le « CTRL » à la place de « @ » pour une raison précise. Le clavier s’adapte totalement à vos besoins selon le paramétrage. Le fait que cela soit de l’encre électronique, offre aussi une possibilité intéressante : des lettres blanches sur un fond noir, ou des lettres noires sur un fond blanc. Une idée plutôt bien vu quand on doit travailler dans des endroits sous éclairés.

Autre intérêt, si vous êtes graphiste par exemple et que vous devez retenir des dizaines de raccourcis avec des lettres pas toujours faciles à conserver en mémoire, ce clavier permet tout simplement de déterminer des touches pour réaliser chaque tâche, en y intégrant un icône par exemple.

Le clavier Nemeio dispose d’un port USB-C et d’un port USB-A, il est donc possible de connecter une souris ou un smartphone sans soucis. Le côté bien pratique d’un clavier personnalisable, se transforme aussi en enfer, lorsque quelqu’un d’autre doit se servir de ce dernier. Nemeio y a pensé et propose plusieurs configurations possibles au niveau des profils et un bouton sur le clavier permettant de passer de l’un à l’autre facilement.

Ce clavier est présenté au CES de Las Vegas, mais c’est encore un prototype, on imagine que l’idée est de focaliser l’attention de certains acteurs pour obtenir par la suite des investissements ou d’attirer l’attention de la presse pour mener par la suite une campagne de financement participatif. Quoi qu’il en soit l’idée est bonne et mériterait d’être développée.