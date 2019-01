CES 2019 : Ring présente 13 nouveaux objets connectés, dont un détecteur de fumée

Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones : Découvrir ou Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones :ou lire notre article

Rachetée par Amazon plus tôt dans l’année, la startup Ring est spécialisée dans la domotique, et le CES 2019 est justement l’occasion pour ce genre d’entreprise de démontrer leur savoir-faire et d’exposer leurs nouveaux produits au grand public ainsi qu’aux journalistes du monde entier. Cette semaine, c’est plus d’une douzaine d’appareils intelligents qui sont présentés par la marque.

L’objectif ? Transformer n’importe quelle maison en smarthome grâce à une installation 100% connectée à Internet, faisant appel à de nombreux objets du quotidien en leur apportant innovation et performance.

Les nouveaux objets connectés de Ring

Parmi les dernières nouveautés de l’entreprise californienne, on compte ainsi la Ring Door View Cam, une caméra qui vient se remplacer votre judas pour savoir qui toque à la porte. Avec une batterie rechargeable, l’outil n’a pas besoin d’être branché, et propose aussi d’enregistrer l’audio. Les fonctionnalités, en général, sont similaires à la Nest Cam, avec un enregistrement en 1080p.

De plus, la société a annoncé la dernière version du Ring Floodlight, un projecteur destiné à éclairer dehors votre maison tout en détectant les mouvements afin que vous n’ayez pas besoin de l’allumer manuellement. Le prix se cantonne à 69,99$ pour une puissance de 2 000 lumens. Il existe aussi une version sans fil, la Ring Floodlight, avec 600 lumens seulement, mais pour un tarif 20$ moins cher.

Avec ça, un périphérique appelé Ring Transformer, qui coûte près de 100$, permet de connecter n’importe quelle lampe extérieure, offrant par exemple la possibilité de l’allumer depuis son smartphone. Le tout peut être épaulé du Ring Motion Sensor, un capteur de mouvement pour augmenter la portée d’activation des autres objets de l’écosystème.

Comment Ring protège votre maison des catastrophes

Pour terminer, la firme propose une pléthore d’appareils destinés à prévenir les habitants en cas de fumée suspecte (comme du dioxyde de carbone) : le Smoke & CO Listener coûte 35$, et le First Alert Z-Wave Smoke / CO Alarm en vaut 5 de plus.

Le Flood & Freeze Sensor alerte quant à lui des inondations et enfin la Dome Siren pourra sonner très fort et diffuser une forte lumière en cas d’intrusion malveillante dans votre propriété.

