CES 2019 : Samsung veut intégrer des haut-parleurs aux écrans OLED, le Sound on Display

Sound on Display, une adapation du Crystal Sound

Toujours en quête d’une optimisation de la taille des écrans sur les smartphones, Samsung envisage d’intégrer directement à ses écrans OLED la fonction haut-parleur, sous forme d’une membrane dédiée à l’audio. Ce système nommé Sound on Display permettrait en effet de réduire encore les mobiles actuels à des plaques OLED intégrales, et de dire définitivement adieu aux rebords.

Cette démarche va donc dans le sens de la tendance à faire disparaître tout ce qui n’est pas « écran », dans la même optique que l’apparition sur de nombreux modèles de la fameuse encoche contenant les capteurs photo de façade.

Précisons toutefois que cette technologie n’est pas une première puisqu’elle est déjà utilisée sur d’autres matériels. Il s’agit en effet d’ajouter aux écrans des smartphones ce fameux système de membranes déjà présent sur certaines appareils audios, comme le fait d’ores et déjà le constructeur LG avec sa technologie Crystal Sound montée sur certains téléviseurs SONY.

Le son passera par l’écran

La tendance du moment se confirme donc à travers cette évolution visant à tout intégrer dans les écrans de nos futurs smartphones, suite logique des boutons virtuels représentés sur nos écrans tactiles. Le chemin vers le 100% écran semble tout tracé, et on peut soupçonner l’apparition du Sound on Display sur les futurs Galaxy S10.

Concernant l’état d’avancé de ce projet, le site SamMobile qui est très proche du géant coréen n’a pu fournir aucune indication précise, toutefois il explique que la technologie Sound on Display ferait sans doute l’objet d’une démonstration à l’occasion du CES 2019. Reste à savoir si la minutie nécessaire permettra d’adapter avec fiabilité ces membranes sur les appareils fragiles et souvent manipulés que sont les smartphones.

Une intégration totale signifierait également des écrans « vibreurs », mais quelle serait alors leurs capacités à supporter la chose. Le rendez-vous fixé par Samsung au CES 2019 qui se déroulera du 8 au 12 janvier prochain à Las Vegas, devrait apporter des réponses à toutes ces interrogations.