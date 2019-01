CES 2019 : Whirlpool, l’électro-ménager à contrôler depuis une montre sous WearOS

Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones : Découvrir ou Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones :ou lire notre article

L’électro-ménager Whirlpool bientôt pilotable à la force du poignet ?

L’an dernier, Whirlpool annonçait au CES une nouvelle forme d’électro-ménager, plus « smart » que jamais, avec l’intégration des commandes vocales via Google Assistant et Amazon Alexa. Cela permet notamment de contrôler le temps de lavage restant sur le lave-vaisselle, d’ajuster la température du frigo ou encore de lancer un cycle de lavage, directement depuis son smartphone ou une enceinte connectée.

En 2019, ce même Whirlpool va un peu plus loin puisque ce dernier souhaite désormais nous permettre de contrôler l’électro-ménager de la maison depuis une montre sous WearOS. Cette fonctionnalité offrira aux utilisateurs d’Android la facilité et la commodité de communiquer à distance avec certains appareils, même en étant loin de chez eux.

Par exemple, depuis une montre sous WearOS, on pourra consulter la température du four et agir sur les commandes. On pourra aussi contrôler les options de la machine à laver, et modifier les paramètres « on the go » si nécessaire. On pourra aussi agir sur le sèche-linge, et détecter si un cycle à été lancé, et dans combien de temps ce dernier se terminera.

Une compatibilité WearOS (ex-Android Wear) qui devrait arriver dans les semaines à venir. Le groupe va profiter du CES 2019 pour dévoiler de nombreux produits connectés, avec notamment le concept Connect Hub Wall Oven, un nouveau lave-linge connecté Smart All in One Washer & Dryer, mais aussi la technologie WLabs Smart Countertop Oven, un four qui se charge de reconnaître automatiquement une variété de plats, ajustant alors le temps de cuisson et la température. La cuisine du futur finalement.