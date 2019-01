CES 2019 : Yubico présente une clé de sécurité Lightning pour iPhone et iPad

Avec la fréquence des attaques informatiques qui ciblent les comptes en ligne, de plus en plus de personnes optent pour la sécurisation de ces comptes avec l’authentification en deux étapes.

Au lieu d’être sécurisés avec simplement un identifiant et un mot de passe, les comptes sont également protégés avec une validation par SMS, une application d’authentification ou bien une clé physique de sécurité.

Et Yubico fait partie des principaux fabricants de ces clés de sécurité. Durant le CES de Las Vegas, l’entreprise a présenté un nouveau produit spécialement dédié aux appareils sous iOS et macOS : le YubiKey for Lightning.

Sa particularité ? La clé est dotée d’une fiche Lightning que l’utilisateur peut connecter à son iPhone ou son iPad afin de s’identifier sur les applications compatibles avec le produit.

Une clé de sécurité pour les croqueurs de pommes

« YubiKey for Lightning est un authentificateur matériel multiprotocole conçu avec des connecteurs USB-C et Lightning. En prenant en charge les deux connecteurs les plus courants pour Mac et iPhone, le nouveau périphérique YubiKey for Lightning est conçu pour fournir une authentification transparente sur tous les appareils de bureau et mobiles compatibles », lit-on dans un communiqué de l’entreprise.

Généralement, on utilise la technologie Bluetooth pour les authentifications sur iOS. Mais bien entendu, celle-ci avait ses aléas.

« L’industrie a fini par considérer le Bluetooth comme le meilleur moyen de se connecter avec les iPhones », a déclaré le SVP de Yubico, Jerrod Chong, cité par The Verge. « Nous avons estimé que cela n’était pas suffisant. Si vous voulez que les utilisateurs surmontent les obstacles liés à l’utilisation d’un périphérique de sécurité, vous devez résoudre ce problème ».

En revanche, le produit n’est pas encore commercialisé. Mais il devrait arriver sur le marché plus tard cette année.

En plus de la clé dotée d’une fiche Lightning, Yubico a également présenté une nouvelle clé baptisée Security Key NFC, qui permet de s’authentifier sur les appareils compatibles en utilisant la technologie NFC.

(Source)